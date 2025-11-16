Pierwsza miłość, odcinek 4101: Kinga dostanie obsesji na punkcie dziecka Lilki i Janka! Ukradnie rywalce córkę? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4101 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

W nadchodzących odcinkach "Pierwszej miłości" widzowie zobaczą, jak Lilka po raz kolejny kuje żelazo, licząc na to, że uda jej się zatrzymać Janka przy sobie. Oficjalnie spotkanie ma dotyczyć opieki nad Polą, ale kobieta potraktuje je jak romantyczną okazję. Starannie przygotuje się do wyjścia, dobierze strój i nastrój tak, by Jankowi trudno było odmówić. Będzie przekonana, że teraz może zdobyć jego serce raz na zawsze i w końcu zapewnić sobie miejsce w jego codziennym życiu. Przecież dobrze wie, że małżeństwo z Kingą jest nieaktualne. Czy aby na pewno?

Kinga da szansę Jankowi

Równolegle Kinga będzie zmagała się z własnymi emocjami. Przypomni sobie bolesną przeszłość, czyli zdradę Janka, jego podwójne życie, a przede wszystkim traumatyczne poronienie, które jeszcze bardziej pogłębiło jej uczuciową ranę. Widok Janka z Lilką i ich córką Polą ponownie wywoła w niej silną zazdrość i poczucie straty. Kinga zacznie rozważać, czy małżeństwo da się jeszcze uratować, choć serce i rozsądek będą się ze sobą ścierać. Co dziwne, akurat po tym jak zobaczy malutką córeczkę Janka, nagle zacznie poważnie rozważać danie mężowi kolejnej szansy.

Kinga dostanie obsesji na punkcie córki Lilki

Sytuacja w 4101 odcinku "Pierwszej miłości" nabierze nowego wymiaru, ponieważ Lilka wykorzysta każdy moment, by pokazać, że może być dla Janka nie tylko partnerką przy dziecku, ale i kobietą, z którą będzie chciał być na stałe. Kinga z Jankiem stawią się u niej w progu drzwi. Jak to możliwe, że Żukowska nagle stwierdzi, że może jednak daje szansę małżeństwu?

Tu kluczową rolę odegra córka Lilki, która zauroczy Kingę. To właśnie dla niej Żukowska stawi się u Lilki. Niby pod pretekstem ustalenia planu odwiedzin Janka przy dziecku, ale tak naprawdę Kinga zacznie coraz więcej zwracać uwagę na dziewczynkę. Czy to będzie jej nowa obsesja?