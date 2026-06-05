Pierwsza miłość. Kacper odsłoni mroczne oblicze! Zacznie stosować wobec Pawła metody swojej matki psychopatki

Jak daleko posunie się Kacper w "Pierwszej miłości", żeby pozbyć się Pawła?

Zgodne małżeństwo Marysi i Kacpra w ostatnich odcinkach "Pierwszej miłości" przed wakacjami przejdzie do historii. Powrót Pawła Krzyżanowskiego do żywych całkowicie zburzył spokój tej pary, a będzie jeszcze gorzej. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii, która wywołuje u niego napadu gniewu, agresji, a nawet bezsenność, doprowadzi do poważnego ataku psychotycznego, po którym były mąż Marysi trafi na oddział zamknięty kliniki We-Med, gdzie zajmie się nim Kacper. I wtedy Nowaczyk wykorzysta okazję do przejęcia kontroli nad Pawłem...

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Damian Kulec o przerażającej przemianie Kacpra w "Pierwszej miłości"

Damian Kulec w wywiadzie dla magazynu "Tele Tydzień" ujawnia, że właśnie z powodu Pawła jego bohater zmieni się nie do poznania. Dobry, szlachetny lekarz, chodzący ideał męża i ojczyma nagle pokaże mroczne oblicze. To będzie przerażająca przemiana! Podobieństwo do Izabeli Nowaczyk, chorej psychicznie matki Kacpra, która ma na sumieniu wiele zbrodni, chciała nawet zabić Marysię, będzie uderzające.

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- Często słyszę, że Kacper jest do bólu przewidywalny. Pojawienie się Pawła wywraca jego uporządkowaną rzeczywistość do góry nogami. Czy ta szlachetność Kacpra, w imię większego dobra, jakim jest dla niego rodzina, wychowanie Julki i małżeństwo z Marysią, może sprawić, że na tym monolicie pojawią się rysy i pęknięcia? Zobaczymy - mówi tajemniczo Kulec.

Kacper stanie się tak nieobliczalny jak jego matka Izabela w następnym sezonie "Pierwszej miłości"

Po takiej zapowiedzi przed finałem sezonu "Pierwszej miłości" widzowie mogą być pewni, że Kacper nie będzie już tym samym człowiekiem, którego Marysia pokochała wiele lat temu. Zazdrość o Pawła sprawi, że Nowczyk będzie gotów posunąć się do każdej podłości, stosując metody psychopatki Izabeli. Czy Kacper będzie gotów nawet zabić Pawła? Czas pokaże, bo wszystko wyjaśni się w "Pierwszej miłości" po wakacjach. Ale w przypadku tego bohatera sprawdzi się powiedzenie -"Niedaleko pada jabłko od jabłoni".