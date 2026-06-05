Pierwsza miłość. Kacper odsłoni mroczne oblicze w finałem sezonu. Zacznie stosować metody chorej psychicznie matki Izabeli

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-05 14:54

Finał sezonu serialu "Pierwsza miłość" postawi pod znakiem zapytania przyszłość Marysi (Aneta Zając) i Kacpra (Damian Kulec), których małżeńskie szczęście zburzył Paweł Krzyżanowski (Mateusz Kościukiewicz). Żeby pozbyć się rywala, odsunąć go od Marysi i jej córki Julki (Dąbrówka Kruk) coraz bardziej zazdrosny Kacper będzie zdolny do wszystkiego. Dotąd dobry i szlachetny lekarz odsłoni mroczne oblicze już w odcinkach "Pierwszej miłości" przed wakacjami. Stanie się jasne, że genów nie da się oszukać, a Kacper zrobi się równie nieobliczalny jak jego chora psychicznie matka Izabela Nowaczyk (Olga Bończyk). Sprawdź, co już wiadomo.

Jak daleko posunie się Kacper w "Pierwszej miłości", żeby pozbyć się Pawła? 

Zgodne małżeństwo Marysi i Kacpra w ostatnich odcinkach "Pierwszej miłości" przed wakacjami przejdzie do historii. Powrót Pawła Krzyżanowskiego do żywych całkowicie zburzył spokój tej pary, a będzie jeszcze gorzej. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii, która wywołuje u niego napadu gniewu, agresji, a nawet bezsenność, doprowadzi do poważnego ataku psychotycznego, po którym były mąż Marysi trafi na oddział zamknięty kliniki We-Med, gdzie zajmie się nim Kacper. I wtedy Nowaczyk wykorzysta okazję do przejęcia kontroli nad Pawłem...

Nie przegap: Pierwsza miłość, odcinek 4235: Kacper zyska nad Pawłem kontrolę! Zamknie go na oddziale psychiatrycznym i zwiększy dawki leków

Damian Kulec o przerażającej przemianie Kacpra w "Pierwszej miłości"

Damian Kulec w wywiadzie dla magazynu "Tele Tydzień" ujawnia, że właśnie z powodu Pawła jego bohater zmieni się nie do poznania. Dobry, szlachetny lekarz, chodzący ideał męża i ojczyma nagle pokaże mroczne oblicze. To będzie przerażająca przemiana! Podobieństwo do Izabeli Nowaczyk, chorej psychicznie matki Kacpra, która ma na sumieniu wiele zbrodni, chciała nawet zabić Marysię, będzie uderzające. 

Pierwsza miłość. Powrót Mariusza po latach! Tak się zmieni brat Pawła. Piotrek oświadczy się Melce

- Często słyszę, że Kacper jest do bólu przewidywalny. Pojawienie się Pawła wywraca jego uporządkowaną rzeczywistość do góry nogami. Czy ta szlachetność Kacpra, w imię większego dobra, jakim jest dla niego rodzina, wychowanie Julki i małżeństwo z Marysią, może sprawić, że na tym monolicie pojawią się rysy i pęknięcia? Zobaczymy - mówi tajemniczo Kulec. 

Kacper stanie się tak nieobliczalny jak jego matka Izabela w następnym sezonie "Pierwszej miłości"

Po takiej zapowiedzi przed finałem sezonu "Pierwszej miłości" widzowie mogą być pewni, że Kacper nie będzie już tym samym człowiekiem, którego Marysia pokochała wiele lat temu. Zazdrość o Pawła sprawi, że Nowczyk będzie gotów posunąć się do każdej podłości, stosując metody psychopatki Izabeli. Czy Kacper będzie gotów nawet zabić Pawła? Czas pokaże, bo wszystko wyjaśni się w "Pierwszej miłości" po wakacjach. Ale w przypadku tego bohatera sprawdzi się powiedzenie -"Niedaleko pada jabłko od jabłoni". 

Polecany artykuł:

Koniec Pierwszej miłości. Odnaleziona Kazanowa umrze? Makabryczny finał ostatni…
Pierwsza miłość. Kacper odsłoni mroczne oblicze! Zacznie stosować metody chorej psychicznie matki Izabeli
Galeria zdjęć 12