Pierwsza miłość. Julita w ciąży?! Tego sekretu nikt nie powinien poznać

Julita w ciąży w nowym sezonie "Pierwszej miłości"?

Na oficjalnym Instagramie „Pierwszej miłości” pojawiło się nagranie z planu, na którym Julita, zapłakana i przybita, prowadzi poważną rozmowę z Igą. Choć produkcja pokazała całą ekipę zdjęciową, sugerując dystans do sceny, widzowie wyczuli pod powierzchnią coś więcej. W komentarzach pod postem pojawiło się pytanie, które od razu przyciągnęło uwagę innych fanów. „Julita w ciąży??? Z Wenerskim czy Radkiem?”

Czy właśnie ten sekret sprawia, że Julita jest w rozsypce? Do tej pory uchodziła za twardą, bezkompromisową kobietę, która nie boi się trudnych sytuacji. A jednak coś wyraźnie ją przerasta. I wszystko wskazuje na to, że to Iga jako pierwsza pozna prawdę.

Jeśli faktycznie Julita spodziewa się dziecka, pozostaje kluczowe pytanie: z kim? Wiele wskazuje na dwóch mężczyzn, z którymi łączyły ją burzliwe relacje. Pierwszy to Radek (Karol Biskup), a drugi trop to Jakub Wenerski (Przemysław Sadowski), lekarz z We-Medu, z którym Julita miała intensywny romans. Choć ich drogi się rozeszły, nie można wykluczyć, że ten rozdział zostawił po sobie coś więcej niż wspomnienia. Wiecznie do siebie wracają, oddalają się, raz się przyjaźnią, a innym są wrogami. Nowy sezon może przynieść nie tylko odpowiedzi, ale i kolejny miłosny chaos w We-Medzie.

Czy ten sekret w ogóle ma szansę się utrzymać?

Choć to właśnie Iga znajdzie się w centrum tej emocjonalnej sceny, trudno powiedzieć, czy Julita naprawdę jej ufa – i czy właśnie jej chciała się zwierzyć, czy po prostu nie miała wyjścia. Relacje między nimi nie należały do szczególnie bliskich, więc trudno przypuszczać, by Julita chciała w pełni powierzyć jej coś tak osobistego. Tym bardziej rodzi się pytanie: czy ten sekret w ogóle ma szansę pozostać tajemnicą? W świecie „Pierwszej miłości” plotki mają wyjątkowo krótkie nogi, a konsekwencje jednej rozmowy mogą odbić się echem na całym We-Medzie. Wszystko wyjaśni się już po wakacjach, kiedy serial wróci na antenę.