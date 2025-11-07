Pierwsza miłość, odcinek 4065: Angelika odkryje romans Elizy i Wenerskiego. Jej mąż o wszystkim się dowie? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4095 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Eliza w 4095 odcinku „Pierwszej miłości” postanowi uciąć kontakt z Wenerskim, choć w głębi serca będzie wiedziała, że to nie takie proste. Poprosi go, by zapomniał o tym, co między nimi zaszło. Zrobi to z obawy, że prawda wyjdzie na jaw, a jej mąż zemści się na lekarzu. Wenerski, mimo że rozumie sytuację, będzie wyraźnie rozczarowany. Czuć będzie, że stracił szansę na prawdziwe uczucie, a Eliza, że po raz kolejny wybiera strach i obowiązek zamiast szczęścia.

Angelika namówi matkę, by nie skreślała Wenerskiego?

Tymczasem Angelika zacznie coraz uważniej obserwować matkę. Po tym, jak sama przeszła piekło z chorobą i stanęła na granicy życia i śmierci, lepiej niż ktokolwiek inny rozumie, że miłości nie można odkładać na później. Zacznie więc namawiać Elizę, by nie zamykała się na Wenerskiego, by nie rezygnowała z uczucia, które mogłoby odmienić jej życie. O dziwo, córka postanowi raczej poprzeć działania mamy, niż potępić romans. Każdy wie, że Eliza nie miała lekkiego życia przy niebezpiecznym i nieobliczalnym mężu.

Jedyna szansa Elizy na wyrwanie się od Bolesława

W kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości” Angelika znajdzie w sobie siłę, by powiedzieć matce wprost, co myśli. Przekona ją, by poszła za głosem serca i przestała oglądać się na Bolesława. Będzie wiedziała, że to może być jej ostatnia szansa, wkrótce Angelika opuści klinikę i wróci z mamą do domu. Czy Eliza posłucha córki i da sobie prawo do szczęścia? A może Bolesław dowie się o wszystkim i kolejny dramat dopiero się zacznie? Wyjście Angeliki do domu to niepowtarzalna okazja, by Eliza wreszcie o siebie zawalczyła.