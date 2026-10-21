W poprzednim odcinku Lew spotkał w szpitalu Grega, który podczas urlopu chciał jak najszybciej wrócić do pracy. Weronika pojechała do Eweliny, która wróciła do brutalnego męża, i błagała ją, by ratowała siebie oraz córkę. Rozmowę kobiet przerwał Greg. Siłą odciągnął Roztocką od żony i zagroził jej śmiercią. Judyta spędziła noc z Fabianem, a potem z radością powiedziała mu, że zarząd stacji zaakceptował jej program. Fabian znalazł jednak w jej telefonie termin chemioterapii synka i uznał, że Judyta może nie poradzić sobie z nowym projektem. Zasugerował więc szefowi, że program powinien poprowadzić z Martą. Kajtek martwił się o napadniętą sąsiadkę, ale dochował tajemnicy i wypytywał rodziców o możliwość wykupienia połowy mieszkania. Wkrótce Monika zobaczyła, jak pani Janina przepędza mężczyznę. Nie wiedziała, że próbował odkupić połowę jej lokalu za grosze.

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Na Wspólnej” odcinek 4303 - streszczenie

Baliszewski zaproponuje Marcie Leśniewskiej prowadzenie nowego programu, którego pomysłodawczynią jest Judyta. Bradecka przypadkiem usłyszy tę rozmowę i od razu uzna, że Marta znów coś kombinuje. Sytuacja zrobi się jeszcze bardziej napięta, gdy Fabian przyniesie szokującą wiadomość. Plotkarskie media napiszą o rzekomych kontaktach syna Leśniewskich z pedofilem. Marta będzie wstrząśnięta, a chwilę później dowie się, że Stefek uciekł ze szkoły i zniknął bez śladu. W szpitalu Lew dostanie pod opiekę pacjenta, który potrzebuje przełomowej operacji. Lekarz od dawna planował wykonać ten zabieg pokazowo przed środowiskiem medycznym, ale dyrektorka nie wyrazi na to zgody. Obiecała już tę operację komuś innemu. Brygida, na prośbę Bożydara, spróbuje odwieść teściową od udziału w telewizyjnym show. Milena szybko zorientuje się, że bliscy knują za jej plecami. Zapowie, że i tak wystąpi półnaga jako królowa miejskiej dżungli. Klusek ostatecznie się zgodzi, ale postawi warunek. Na dachu Wspólnej ma powstać bar z alkoholem.

„Na Wspólnej” odcinek 4303 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4303. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany 29 października 2026 roku w TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. Tego wieczoru Marta dowie się, że Stefek uciekł ze szkoły i zniknął bez śladu. Dla Leśniewskich będzie to początek dramatycznych chwil.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich życie wypełniają rodzinne konflikty, związki, problemy w pracy, choroby, zdrady i niespodziewane powroty. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin przeplatają się zarówno w codziennych sprawach, jak i w trudnych momentach. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg

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