W ostatnich odcinkach „Na Wspólnej” sporo działo się wokół Andrzeja, który bezskutecznie próbował zatrzymać publikację kompromitującego tekstu o handlu dyplomami. Krzysztof nie odpuścił, a Basia namawiała męża, żeby sam powiedział synom prawdę, zanim usłyszą ją z mediów. Równolegle doktor Lew próbował pomóc pacjentce uwikłanej w toksyczny związek, sprytnie wzywając ją na dodatkowe wizyty. Greg szybko to wyczuł i zaczął jeszcze mocniej naciskać na Ewelinę, przekonując innych, że przestała brać leki. Z kolei Agnieszka zaangażowała się w pomoc Tomkowi, wierząc, że pod opieką kuratorki ma szansę stanąć na nogi. Co będzie dalej z tymi wątkami?

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Na Wspólnej odc. 4265 - streszczenie

Weronika wpada do Eweliny jeszcze przed wspólną kolacją u Kalskich. Chce zyskać jej zaufanie, ale Greg wpada w szał. Nie znosi, gdy żona rozmawia z kimkolwiek bez niego, a kiedy goście wychodzą, znów zaczyna się nad nią znęcać. Julka prosi Igora o pieniądze i tłumaczy, że po rozstaniu z Leonem jest w fatalnym stanie. Ojciec odmawia, więc dziewczyna idzie do dilera. Kiedy słyszy odmowę, posuwa się do kradzieży i okrada Ewę oraz Ostrowskiego, żeby zdobyć pieniądze na kolejną działkę. Tymczasem Agnieszka lekceważy ostrzeżenia Hebla o „Żabie” i dalej próbuje wyciągnąć Tomka na prostą, obiecując mu buty do koszykówki i powrót na treningi. Szybko okazuje się jednak, że po spotkaniu z chłopakiem znika jej portfel.

Na Wspólnej odc. 4265 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Na Wspólnej” można oglądać na TVN w wieczornym paśmie. Serial od lat trzyma widzów przy ekranach, bo pokazuje codzienne sprawy i mocne dramaty bohaterów. Kolejne wydarzenia z udziałem Roztockiej, Igora i Agnieszki zobaczymy już niedługo. Odcinek 4265 TVN wyemituje 18 sierpnia 2026 roku o 20:15.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to popularna polska telenowela, która od lat opowiada o codziennym życiu mieszkańców stolicy i ich problemach. Serial śledzi losy kilku rodzin, a w tle są praca, choroby, konflikty i zdrady. Przez lata na ekranie pojawiło się wielu znanych aktorów, którzy stworzyli zapamiętywane postacie. To jedna z najdłużej emitowanych produkcji w Polsce. W obsadzie są między innymi:

Mieczysław Hryniewicz

Anna Guzik

Sylwia Gliwa

Waldemar Błaszczyk

Grażyna Wolszczak

Łukasz Konopka

Robert Kudelski

Kazimierz Mazur

Joanna Jabłczyńska

Ewa Gawryluk

Jakub Wesołowski

Lucyna Malec

Grzegorz Gzyl

Renata Dancewicz

Wojciech Brzeziński