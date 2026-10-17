Na Wspólnej, odcinki 4296-4299: Afera pedofilska i tragiczny koniec nałogu Julki. Córka Igora umrze od przedawkowania?

Najnowsze epizody "Na Wspólnej" dostarczą widzom wielu silnych wrażeń. Fani mogą spodziewać się wyjątkowo mrocznych zwrotów akcji w losach swoich ulubionych postaci. Przygotowaliśmy dla was kompletne zestawienie wydarzeń z telewizyjnych odcinków o numerach od 4296 do 4299. Ich oficjalna premiera na antenie zaplanowana jest między 19 a 22 października 2026 roku.

Polskie seriale Netflixa - rozpoznaj po zdjęciu Pytanie 1 z 10 Z którego serialu pochodzi ten kadr? "Wielka woda" "Rojst" "Aniela" Następne pytanie

Igor Nowak drży o życie córki. Julka sięga po twarde narkotyki

Igor kompletnie nie wie, gdzie przebywa jego zaginiona córka. Mężczyzna traci z nią jakikolwiek kontakt po tym, jak jej towarzysz ucieczki z ośrodka wyłączył telefon. Tymczasem uciekinierzy ukrywają się w pustym mieszkaniu babci chłopaka i nieustannie zażywają nielegalne substancje. Kolejne dawki wywołują u młodej dziewczyny poważne halucynacje oraz ataki paniki. W pewnym momencie otumaniona nastolatka podejmuje próbę skoku z wysokiego balkonu. W innej części miasta Agnieszka z Olą stają na głowie, aby Jacek zachował prawo do widywania się z adoptowaną siostrą. Prawniczki mają ogromną nadzieję, że sędzia weźmie pod uwagę dawną opiekę chłopaka nad dziewczynką w ich patologicznym domu. Sprawy komplikują się jednak, gdy nowa matka kategorycznie sprzeciwia się kontaktom z młodocianym przestępcą. Dodatkowo widzowie zobaczą miłosny kryzys u Juniora, który informuje Idę o planowanym wyjeździe na obóz bokserski do Hiszpanii. Zrozpaczona dziewczyna czuje się odrzucona wizją osobnych wakacji. Jarek sugeruje synowi przeczekanie najgorszych emocji zawiedzionej ukochanej.

Julka traci przytomność. Impreza u Cieślików kończy się włamaniem

Dramat córki Igora przybiera na sile podczas drugiego dnia narkotykowego ciągu. Wyczerpana dziewczyna błaga Antka o kolejne porcje niebezpiecznych substancji chemicznych. Mimo początkowych oporów i świadomości ogromnego ryzyka chłopak ostatecznie podaje jej mefedron. Równolegle zdesperowany ojciec otrzymuje od Tadeusza informację o skutecznym namierzaniu włączonego telefonu uciekiniera. Właśnie wtedy młoda Nowakówna niespodziewanie mdleje na oczach przerażonego kolegi, który nie potrafi udzielić jej żadnej pomocy. Z kolei Agnieszka świętuje wielki sukces, ponieważ rodzice adopcyjni ostatecznie zgodzili się na spotkania rodzeństwa. Szczęśliwi małżonkowie zapraszają Jacka oraz jego znajomych z ośrodka na radosną imprezę do swojej willi. Całą tę sytuację z ogromną wściekłością obserwuje brat Tomka, zły na rezygnację chłopaka z zaplanowanego przestępstwa. W tym samym czasie Monika organizuje parapetówkę dla Szulców, co wywołuje furię u starszej sąsiadki. Hałaśliwa zabawa w ogrodzie odwraca uwagę domowników od otwartej klatki schodowej. Wykorzystuje to tajemniczy mężczyzna, który niepostrzeżenie wchodzi do budynku i kradnie dużą paczkę.

Iga Przybysz odkrywa mroczną tajemnicę. Mikołaj Leśniewski w szoku

Lekarze toczą nierówną walkę o uratowanie życia nastolatki po rozległym zawale serca. Niestety specjaliści nie potrafią ocenić skali uszkodzeń niedotlenionego organizmu pacjentki, która po operacji wciąż nie odzyskuje świadomości. Na korytarzu szpitalnym dochodzi do ostrego starcia, gdy wściekły Leon planuje brutalnie zemścić się na Antku za sprowadzenie niebezpieczeństwa na przyjaciółkę. Igor stara się ostudzić emocje chłopaka i uświadamia mu, że agresja w niczym teraz nie pomoże. Zupełnie inny koszmar przeżywają Marta i Mikołaj, powiadomieni przez policjantkę Igę o przerażającym znalezisku. Okazuje się, że zdjęcia ich najmłodszego syna trafiły do materiałów zabezpieczonych u pedofila. Zszokowani rodzice szybko orientują się, że to Stefek nieustannie robił bratu fotografie. W innym wątku Judyta Bradecka szuka zawodowego wsparcia u Fabiana, który w zamian za pomoc zaprasza ją do siebie na noc. Natomiast do Cieślików puka aspirant Klusek z powodu oficjalnego zgłoszenia kradzieży. Okradziona sąsiadka obarcza nowych mieszkańców pełną odpowiedzialnością za wpuszczenie złodzieja na teren posesji.

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Manipulacje Kalskiego i smutek Włodka po stracie żony Marii

Zdesperowany Greg osacza swoją córkę w drodze powrotnej ze szkoły. Mężczyzna bezwzględnie manipuluje Jagodą i przekonuje ją, że to matka planowała rozbicie rodziny z powodu rzekomego romansu. Wieczorem Weronika zauważa u zapłakanej dziewczyny ogromny smutek, ale nie potrafi wyciągnąć z niej prawdy o powodach tego załamania. Z kolei Lew i Roztocka debatują nad nowym startem życiowym Eweliny. Mikołaj nie potrafi opanować wściekłości po odkryciu faktu, że starszy syn zarabiał pieniądze na sprzedawaniu wizerunku małego brata. Iga próbuje uspokajać chłopaka na komendzie, tłumacząc mu, że nie jest przestępcą, podczas gdy Marta drży o dalsze losy krążących w sieci fotografii. Równocześnie obudzona w łóżku Fabiana Bradecka robi kochankowi gigantyczną awanturę o celowe wyłączenie jej telefonu. Roman denerwuje się gruntownymi zmianami w wystroju baru, które forsuje Dorota. Hoffer liczy na wsparcie Włodka, jednak ten całkowicie dystansuje się od spraw biznesowych i pozostawia decyzje wspólniczce. Ostateczny projekt akceptuje zachwycona Monika, a tylko spostrzegawczy Roman dostrzega głęboką żałobę starszego Zięby.

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