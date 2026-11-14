Na Wspólnej, odcinek 4318: Dramat w szpitalu. Nalepa straci wzrok podczas zabiegu!

„Na Wspólnej”, odcinek 4318: Pacjent z tętniakiem zgodzi się na operację

W 4318. odcinku „Na Wspólnej” Oriana Warska przekona pacjenta z tętniakiem do operacji. Kiedy Lew Nalepa przyjdzie do pracy, dowie się, że chory zgodził się na zabieg. Lekarz będzie musiał jednak zmierzyć się z nieoczekiwanym problemem. W trakcie operacji nagle dozna zamroczenia i przestanie widzieć. Sytuacja na sali operacyjnej stanie się wyjątkowo niebezpieczna. Nalepa nie będzie widział tego, co dzieje się przed nim, choć wciąż będzie odpowiadał za bezpieczeństwo pacjenta. Co doprowadzi do takiego incydentu i jak zakończy się operacja?

„Na Wspólnej”, odcinek 4318: Oriana jest dla Lwa zawodową rywalką i byłą ukochaną

Powrót Oriany Warskiej do szpitala całkowicie zmienił sytuację zawodową Lwa. W 4304. odcinku Nalepa dowiedział się, że stracił szansę na przeprowadzenie pokazowej operacji na rzecz światowej sławy kardiochirurżki. Niedługo później okazało się, że Oriana zostanie w placówce na stałe. Dla Lwa było to szczególnie trudne, ponieważ łączyła ich wspólna przeszłość. Warska była jego dawną ukochaną, która przed laty odeszła bez wyjaśnienia. Obecność Oriany oznaczała dla lekarza nie tylko powrót nierozwiązanych spraw osobistych, ale również konieczność zmierzenia się z wyjątkowo silną konkurencją. Tymczasem Lew sam ubiega się o stanowisko wicedyrektora szpitala. Problemy zdrowotne mogą mu jednak mocno pokrzyżować plany.

„Na Wspólnej”, odcinek 4318: Problemy rodzinne odbijają się na pracy Lwa

Nalepa nie znajduje się jednak w najlepszej kondycji również z powodów osobistych. W ostatnim czasie bardzo przeżywał dramat, który spotkał jego ukochaną Weronikę Roztocką (Renata Dancewicz). W 4311. odcinku została ona brutalnie zaatakowana przez Kalskiego. Mężczyzna odepchnął ją tak mocno, że uderzyła głową o schody i straciła przytomność. Jej stan był na tyle poważny, że konieczna okazała się operacja mózgu, a później śpiączka farmakologiczna. Lew bardzo obawiał się o życie ukochanej. Dopiero w 4315. odcinku Weronika odzyskała przytomność. Choć jej stan się poprawił, lekarz nadal musiał mierzyć się z emocjonalnymi konsekwencjami tych wydarzeń. W połączeniu z zawodową rywalizacją z Orianą i przygotowaniami do konkursu na stanowisko wicedyrektora szpitala stanowiło to dla niego ogromne obciążenie.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4318. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4318. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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