Na Wspólnej, odcinek 4260: Eliza odbierze Jarkowi dzieci w dniu, kiedy na rodzinę spadnie taki cios. Ostateczna decyzja sądu i wybuch wściekłości ich syna - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4260 - poniedziałek, 10.08.2026, w TVN o godz. 20.15 w TVN

Śmierć Marii Zięby w 4260 odcinku "Na Wspólnej" zbiegnie się w czasie z dramatycznymi wydarzeniami w rodzinie Bergów. Jarek jeszcze nie będzie wiedział o tym, że jego babcia nie żyje, kiedy zmierzy się z krzywdzącą decyzją sądu w sprawie dzieci. Po zdradzie Elizy postanowił wnieść o rozwód z niewierną żonę, ale ponieważ są rodzicami adoptowanych dzieci - Jarka Juniora i Hani - to sąd rodzinny będzie musiał zdecydować, z którym z Bergów zostaną 12-letnia córka i 18-letni syn.

Sąd przyzna Elizie dzieci w 4260 odcinku "Na Wspólnej"

Wyrok sądu, który zapadnie w 4260 odcinku "Na Wspólnej" będzie ostateczny. Eliza dostanie opiekę nad dziećmi, a Jarek będzie mógł widywać Juniora i Hanię tylko w określone dni. Dla niej to będzie najlepsza wiadomość, ale dzieci nie przyjmą dobrze faktu, że ich rodzina naprawdę się rozpada, że jeszcze przed rozwodem zostaną z matką, która dopuściła się zdrady, a ojca będą widywali raz na jakiś czas!

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Syn Elizy i Jarka wyładuje na niej złość w 4260 odcinku "Na Wspólnej"

Jakby tego było mało, w 4260 odcinku "Na Wspólnej" Junior nie pogodzi się z tym, że Jarek też ma kochankę. Kiedy przyłapie ojca z Martyną Wrońską (Joanna Kuberska) uzna, że jest takim samym zdrajcą i oszustem jak matka. Zacznie unikać Jarka i wyładowuje złość nie tylko na siostrze Hani, lecz przede wszystkim na Elizie, której radość z decyzji sądu o przyznaniu jej opieki nad dziećmi nie potrwa długo.

Tak Jarek przekaże Elizie wiadomość o śmierci Marii w 4261 odcinku "Na Wspólnej"

W tym samym czasie, gdy w 4260 odcinku "Na Wspólnej" Bergowie zmierzą się z dramatycznych konsekwencjami zdrady Elizy, w samolocie lecącym z Hiszpanii do Polski umrze babcia Jarka, Maria Zięba. Jednak dopiero następnego dnia, w 4261 odcinku, Jarek przekaże smutną wiadomość Elizie i będą musieli razem przygotować się do tego, jak powiedzieć dzieciom o śmierci Marii.

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