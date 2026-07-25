Na Wspólnej, odcinek 4254: Zdradzona Basia wyciągnie ze Smolnego, co go łączy z Marceliną. Już się z tego nie wykręci - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-25 12:12

Czy w 4254 odcinku "Na Wspólnej" prawda zwycięży i Smolny (Łukasz Konopka) przekona Basię (Grażyna Wolszczak), że wcale nie ma romansu z Marceliną (Agata Załęcka), że nie dopuścił się zdrady? Po tym jak wściekła żona wyrzuci Krzysztofa z mieszkania, spędzi noc w redakcji i bezskutecznie będzie próbował się do niej dodzwonić. I tak napiętą sytuację między Basią i Smolnym pogorszy jeszcze Gwiazda (Zbigniew Suszyński), który w 4254 odcinku "Na Wspólnej" jeszcze potwierdzi romans swojej żony z Krzysztofem. W końcu dojdzie do konfrontacji, a Basia przeżyje szok, kiedy usłyszy od Smolnego, co robił z Poznaniu i jaki to ma związek z Marceliną.

"Na Wspólnej" odcinek 4254 - środa, 29.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

Znaleziona spinka, tajemniczy wyjazd do Poznania i niespodziewana czułość sprawią, że w w 4254 odcinku "Na Wspólnej" Basia będzie niemal pewna, że Smolny zdradza ją z Marceliną, żoną prezesa Gwiazdy! To wszystko jednak robota Sandry (Ina Sobala), która uknuła intrygę przeciwko Smolnemu, żeby wrobić go w romans z Gwiazdową i wywołać jeszcze większy skandal w redakcji "Kraju" niż ten, który wybuchł, kiedy wydało się, że ona jest kochanką prezesa. Zobacz też: Na Wspólnej, odcinek 4257: Weronika przejrzy Grega! Domyśli się, co Kalski robi żonie

Gwiazda potwierdzi romans Marceliny i Smolnego w 4254 odcinku "Na Wspólnej"

Po burzliwej kłótni wyrzucony z domu Krzysztof w 4254 odcinku "Na Wspólnej" spędzi noc w redakcji, desperacko próbując dodzwonić się do Basi, żeby wreszcie posłuchała jego wyjaśnień. Oliwy do ognia doleje sam Gwiazda, który zjawi się u Basi, by potwierdzić romans Marceliny i Krzysztofa. A przecież to kompletna bzdura! 

Tak przebiegnie konfrontacji Basia i Smolnego w 4254 odcinku "Na Wspólnej"

Załamana Basia, która uwierzy w zdradę w 4254 odcinku "Na Wspólnej" będzie chciała wszystko wygarnąć Smolnemu. I po tym, jak wypędziła go mieszkania będzie gotowa nawet zakończyć ich małżeństwo. Dlatego zdecyduje się na konfrontację z "niewiernym" mężem! Będzie w szoku, kiedy usłyszy od Krzysztofa prawdę na temat tego, co go łączy z Marceliną, dlaczego pojechał z nią do Poznania i jako to ma związek z aferą, w którą jest zamieszany były mąż Basi, Andrzej (Tomasz Schimscheiner).

Basia pozna prawdę o "zdradzie" Smolnego w 4254 odcinku "Na Wspólnej"

W ten sposób w 4254 odcinku "Na Wspólnej" prawda o romansie Smolnego i Marceliny ujrzy światło dzienne. Basia dowie się o dziennikarskiej prowokacji Gwiazdowej, ich wspólnym śledztwie w Poznaniu, handlu dyplomami na uczelni, gdzie Andrzej jest prorektorem. Brzozowski będzie umoczony na całego w aferze, w której udział mają także gangsterzy z mafii. 

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Krzysztof Smolny w marynarce w kratę oraz Basia w żółtym swetrze. O ich konfrontacji w Na Wspólnej pisze SE Superseriale.
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