Na Wspólnej, odcinek 4254: Zdradzona Basia wyciągnie ze Smolnego, co go łączy z Marceliną. Już się z tego nie wykręci - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4254 - środa, 29.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

Znaleziona spinka, tajemniczy wyjazd do Poznania i niespodziewana czułość sprawią, że w w 4254 odcinku "Na Wspólnej" Basia będzie niemal pewna, że Smolny zdradza ją z Marceliną, żoną prezesa Gwiazdy! To wszystko jednak robota Sandry (Ina Sobala), która uknuła intrygę przeciwko Smolnemu, żeby wrobić go w romans z Gwiazdową i wywołać jeszcze większy skandal w redakcji "Kraju" niż ten, który wybuchł, kiedy wydało się, że ona jest kochanką prezesa. Zobacz też: Na Wspólnej, odcinek 4257: Weronika przejrzy Grega! Domyśli się, co Kalski robi żonie

Gwiazda potwierdzi romans Marceliny i Smolnego w 4254 odcinku "Na Wspólnej"

Po burzliwej kłótni wyrzucony z domu Krzysztof w 4254 odcinku "Na Wspólnej" spędzi noc w redakcji, desperacko próbując dodzwonić się do Basi, żeby wreszcie posłuchała jego wyjaśnień. Oliwy do ognia doleje sam Gwiazda, który zjawi się u Basi, by potwierdzić romans Marceliny i Krzysztofa. A przecież to kompletna bzdura!

Tak przebiegnie konfrontacji Basia i Smolnego w 4254 odcinku "Na Wspólnej"

Załamana Basia, która uwierzy w zdradę w 4254 odcinku "Na Wspólnej" będzie chciała wszystko wygarnąć Smolnemu. I po tym, jak wypędziła go mieszkania będzie gotowa nawet zakończyć ich małżeństwo. Dlatego zdecyduje się na konfrontację z "niewiernym" mężem! Będzie w szoku, kiedy usłyszy od Krzysztofa prawdę na temat tego, co go łączy z Marceliną, dlaczego pojechał z nią do Poznania i jako to ma związek z aferą, w którą jest zamieszany były mąż Basi, Andrzej (Tomasz Schimscheiner).

Basia pozna prawdę o "zdradzie" Smolnego w 4254 odcinku "Na Wspólnej"

W ten sposób w 4254 odcinku "Na Wspólnej" prawda o romansie Smolnego i Marceliny ujrzy światło dzienne. Basia dowie się o dziennikarskiej prowokacji Gwiazdowej, ich wspólnym śledztwie w Poznaniu, handlu dyplomami na uczelni, gdzie Andrzej jest prorektorem. Brzozowski będzie umoczony na całego w aferze, w której udział mają także gangsterzy z mafii.

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