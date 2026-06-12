Na Wspólnej, odcinek 4230: Pierwsza wspólna noc Julki i Leona! Tak w końcu zaciągnie córkę Igora do łóżka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4230 - środa, 17.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4230 odcinku "Na Wspólnej" Igor wciąż nie będzie chciał puścić córki na koncert z Leonem w Siedlcach. Jednak po rozmowie z chłopakiem zmieni zdanie, gdy ten zapewni go, że przenocują u jego ciotki. Tym bardziej, że jeszcze zostawi mu do niej kontakt, a gdy Nowak się z nią skontaktuje, to kobieta wszystko potwierdzi. Tyle tylko, że w rzeczywistości będzie mu ona zupełnie obcą osobą, ale wszystko odegra tak, że dziennikarz niczego się nie domyśli.

I w efekcie w 4230 odcinku "Na Wspólnej" po koncercie młodzi wcale nie wylądują na noc u rzekomej ciotki Leona tylko w jego kanciapie, gdzie chłopak ponownie poczęstuje dziewczynę narkotykami. Oczywiście, Julka mu nie odmówi i sięgnie po kolejne prochy, po których całkowicie straci kontrolę!

- To co świętujemy? Myślę, że po takim zasłużyliśmy - zachęci ją chłopak.

- Chcę, żeby już każdy dzień zobaczył, usłyszał i zobaczysz jak jest wspaniałe i będziemy jeździć z tymi koncertami po całej Polsce. A potem za granicę do Niemiec, Francji albo Armii Saudyjskiej - odpali się nagle Julka.

- A kto nam zabroni? - wtóruje jej Leon.

- No nikt nam nie zabroni. Nikt nam już niczego nie zabroni i będziemy żyć razem, szczęśliwi i będzie nam wspaniale. Bo ja mam wrażenie, że znam Cię całe życie, albo nawet i dłużej. Wiesz co, naprawdę bardzo kocham. Bardzo cię kocham - przyzna Nowakówna.

- Naprawdę? Ja ciebie też kocham. I nic nas nigdy nie rozdzieli nie, wiesz? - zapowie jej chłopak.

Julka przeżyje swój pierwszy raz z Leonem w 4230 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 4230 odcinku "Na Wspólnej" sama zechce spędzić z Leonem swój pierwszy raz, przed którym do tej pory bez narkotyków skutecznie się wzbraniała. Ale po prochach wszystko się zmieni i córka Igora nawet sama zacznie dobierać się do Leona, o co chłopakowi od początku będzie chodziło. Dlatego załatwi u jej ojca ich wspólny nocleg i poda jej narkotyki.

- Jesteś pewna? - spyta ją chłopak, gdy Julka zacznie odpinać mu koszulę, a gdy zyska potwierdzenie, to od razu przystąpi do działania.

W 4230 odcinku "Na Wspólnej" Julka i Leon spędzą ze sobą pierwszą wspólną noc, po której jeszcze chłopak znów bezczelnie okłamie Igora, że są u ciotki jedzą wspólnie kolację. A w rzeczywistości będą leżeli w łóżku wtuleni w siebie w kanciapie muzyka, który jeszcze będzie przekabacał ukochaną i buntował ją przeciwko ojcu.

- Nie lubisz go ściemniać, nie? Ale myślisz, gdyby wiedział, że tu jesteś, zgodziłby się na to? Widzisz Julka, ja kocham ciebie. Ty kochasz mnie. I to jest najważniejsze. A reszta to tylko przeszkody, które pokonamy - zacznie ja przekonywać.

Córka Igora stoczy się na dno w 4231 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w pierwszej chwili w 4230 odcinku "Na Wspólnej" Julka nie pożałuje swojego pierwszego razu z Leonem. A wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że będzie jeszcze pod działaniem narkotyków. Ale co będzie, gdy te z niej zejdą? Czy podejdzie do tego tak samo? Otóż nie!

Niestety, ale wówczas będzie tylko gorzej! Zdradzamy, że w 4231 odcinku "Na Wspólnej" córka Igora obudzi się w tragicznym stanie po narkotykach, ale mimo tego zażąda od chłopaka kolejnej dawki, aby znów mogła poczuć się lepiej. Oprócz tego, zacznie ignorować ojca, który będzie do niej wydzwaniał. Aż w końcu ukradnie Leonowi towar, odmówi mu kolejnej wspólnej nocy i w końcu wróci do domu. Tyle tylko, że dziwnie pobudzona, czym od razu zwróci uwagę Anki (Sonia Mietielica)!

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