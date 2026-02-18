Na Wspólnej, odcinek 4168: Czerski próbuje wpłynąć na świadka, nie wiedząc, że jest potajemnie nagrywany - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Na wspólnej" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a intrygi i rodzinne dramaty sięgnęły zenitu. Żbik i Zakościelna, zdeterminowani, by zdemaskować Kalinę, postanowili działać i przekonali Andrzeja oraz Tadka do pomysłu z badaniem USG, co sprawiło, że dziewczyna poczuła się kompletnie osaczona. Równie gęsta atmosfera panowała u Leśniewskich, gdzie Mikołaj i Ksawery byli przytłoczeni wieścią o rzekomych ciążach swoich partnerek. Po rozmowie z Martą stało się jednak jasne, że to nie ona spodziewa się dziecka, co jednoznacznie wskazało na Ksawerego jako przyszłego ojca. W tym czasie Eliza, próbując przeprosić trenera Juniora, odkryła jego wrażliwą stronę, a wspomnienie o zmarłym synu doprowadziło Bartka do rozpaczy. Po tak intensywnych wydarzeniach i emocjonalnych wyznaniach, napięcie z pewnością nie opadnie.

"Na wspólnej" odc. 4168 - streszczenie

Kalina wpada w coraz większe tarapaty, ponieważ rodzina Tadka naciska na nią, aby wykonała badanie USG. Dziewczyna obawia się, że jej misternie budowane kłamstwo wkrótce zostanie zdemaskowane. Sytuację pogarsza Łukasz, który szantażuje ją kompromitującym nagraniem z hotelu i żąda pieniędzy za milczenie. Równolegle Czerski przygotowuje się do rozprawy sądowej Nowińskiego, będąc pewnym, że zdoła udowodnić fałszerstwo dokumentów dokonane przez córki jego klienta. W tym celu próbuje przekonać asystentkę Nowińskiego do złożenia korzystnych dla niego zeznań, obiecując jej gratyfikację, nie wiedząc, że kobieta potajemnie go nagrywa. Tymczasem w domu Marty i Mikołaja panuje konsternacja na wieść, że zostaną dziadkami, a rozmowa z Ksawerym niczego nie wyjaśnia, dopóki jego dziewczyna nie przyznaje, że to nie ona jest w ciąży, co prowadzi chłopaka do zaskakującego wniosku dotyczącego jego matki.

"Na wspólnej" odc. 4168 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który przyniesie nowe zwroty akcji i dramatyczne rozwiązania. Nadchodzące wydarzenia w życiu bohaterów zapowiadają wiele emocji i z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić kluczowych momentów, warto zanotować datę premiery. Nowy, 4168. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół z domu dziecka, których więź okazała się trwalsza niż więzy krwi. Ich wspólny dom przy tytułowej ulicy stał się fundamentem dla kolejnych pokoleń, a losy rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich wciąż dostarczają niezapomnianych wzruszeń i emocji. Ta opowieść o przyjaźni, miłości i rodzinnych wyzwaniach to fenomen, który łączy pokolenia przed telewizorami. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)