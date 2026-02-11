Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" zaserwował widzom prawdziwą mieszankę emocji, od miłosnych uniesień po rodzinne spięcia. Sprawy sercowe nabrały zawrotnego tempa, gdy pod naciskiem Zakościelnego Tadek ogłosił, że jego ślub z Kaliną odbędzie się już za dwa tygodnie, a na świadka poprosił kompletnie zaskoczonego Darka. Nie mniej działo się u Szulców, gdzie namiętna noc, będąca efektem działania pewnej halki, zakończyła się niezręczną konfrontacją z udziałem zazdrosnego partnera kursantki Wojtka. W tym samym czasie przytłoczona sytuacją w domu Wiktoria znalazła nieoczekiwane wsparcie u Krisa oraz nauczyciela, który zamiast ukarać ją za kradzież, zachęcił ją do udziału w zawodach. Poprzedni epizod zostawił wiele wątków w zawieszeniu, podsycając ciekawość fanów. Czego zatem możemy spodziewać się po dalszych losach bohaterów?

"Na Wspólnej" odc. 4165 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Kalina będzie próbowała wykonać test ciążowy, jednak w jej planach przeszkodzi jej Marysia. Test wpadnie w ręce Justyny, która natychmiast podzieli się swoim odkryciem z Darkiem, utwierdzając się w przekonaniu, że Tadek nie może poślubić oszustki. W międzyczasie Kasia, początkowo uszczęśliwiona sprzedażą wszystkich swoich obrazów, przeżyje ogromne rozczarowanie, gdy dowie się, że to Darek był tajemniczym kupcem. Gdy dodatkowo zobaczy go w towarzystwie Anety, jej cierpliwość się wyczerpie i zażąda rozwodu. Równocześnie u Wojtka pojawi się chłopak Andżeli, Misio, który przeprosi za swoje zachowanie i poprosi o kontynuowanie szkolenia. To z kolei doprowadzi do odrodzenia namiętności między Wojtkiem a Żanetą, którzy spędzą romantyczne chwile w lesie. Tymczasem Julka, widząc jak jej chłopak Kosma odbiera pieniądze od Leona, zacznie podejrzewać go o handel narkotykami i postawi mu ultimatum.

"Na Wspólnej" odc. 4165 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzące wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością budzą wiele emocji i pytań. Widzowie z niecierpliwością czekają, by dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci. Na szczęście, na premierę najnowszego epizodu nie trzeba będzie długo czekać. Odcinek 4165 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając o losach przyjaciół z domu dziecka i ich rodzin. Fundamentem historii jest obietnica, która połączyła ich na całe życie, tworząc więź silniejszą niż pokrewieństwo. Akcja koncentruje się wokół rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów, których codzienne zmagania, radości i dramaty śledzimy z zapartym tchem. To opowieść o przyjaźni, miłości i wsparciu, która wciąż przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia. W serialu występują:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)