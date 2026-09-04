Piękna para z M jak miłość na ramówce TVP. Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński nie mogli dłużej czekać z tym ogłoszeniem - ZDJĘCIA

Dorota i Bartek z "M jak miłość" na ramówce TVP. Oto, co ogłosili widzom!

Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński znani z "M jak miłość" jako Dorota i Bartek wrócą już na początku nowego sezonu w poniedziałek, 7 września. Od razu stanie się jasne, że szczęście Lisieckich w Grabinie z ich adoptowanym synem Frankiem (Jarosław Śmigielski) może nie potrwać długo. Z pozoru Dorota, Bartek i Franek będą stanowili idealną rodzinę, ale cieniem na ich wspólnej przeszłości będzie się kładł mroczny sekret nowego syna...

Podczas prezentacji ramówki TVP na jesień Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński, uznawani za jedną z najpiękniejszych par z "M jak miłość", chętnie nagrywali wspólne relacje, które umieszczali na swoich profilach na Instagramie. Przy okazji uchylili rąbka tajemnicy, co ich czeka w następnym sezonie "M jak miłość". Zamieścili ogłoszenie, które sugeruje, że Dorotę i Bartka czekają jeszcze zaskakujące zwroty akcji i zapewne ich szczęście szybko się skończy. Scenarzyści mocno o to zadbają...- Jesteśmy tu po to, żeby zachęcić państwa do oglądania przyszłego sezonu "M jak miłość", zapowiedzenia go, bo będzie naprawdę gorący. Co widać na załączonym obrazku... - zaczął Arkadiusz Smoleński i skierował kamerkę telefonu na Iwonę Rejzner.

- Myślę, że nie trzeba was zachęcać. Będziecie z nami na pewno... - dodała jego serialowa żona z "M jak miłość".

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Na ramówce TVP nie zabrakło też innych aktorów z obsady "M jak miłość". Na ściance pozowali razem także bracia Marcin i Rafał Mroczkowie, Mikołaj Roznerski, Michalina Sosna, Maurycy Popiel, Amanda Mincewicz, Hanna Turnau, Marta Chodorowska, Karol Strasburger, Tomasz Różniatowski, Anna Jarosik.

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