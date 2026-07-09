M jak miłość. Wielki powrót detektywów w nowym sezonie? Marcin znów dołączy do Jakuba w biurze - ZDJĘCIA

Marcin z Jakubem znów razem w biurze detektywistycznym w nowym sezonie "M jak miłość"

To już pewne, że Marcin z Jakubem spotkają się w siedzibie biura, które niegdyś prowadzili razem i wspólnie obsługiwali trudne sprawy klientów. Często niebezpieczne, zawiłe i powiązane z szemranymi sytuacjami. Chodakowski nigdy nie ukrywał, że ta prawa co jego pasja i to umie robić najlepiej. Jednak małżeństwo z Kamą go zmieniło. Ślązaczka miała ciągłe pretensje do męża, bała się o niego, że pewnego dnia nie wróci do domu, bo spotka go kolejna walka, pobicie lub najgorsze...

Sprawa w poprzednich odcinkach "M jak miłość" znacząco pogorszyła się od momentu zaginięcia Marcina po porwaniu i ataku przez gangstera Roberta (Kamil Drężek). Po szokujących wydarzeniach Marcin cierpiał na amnezję. Z resztą w poprzednim sezonie serialu także został pobity, co próbował ukryć przed Kamą. Wiele niebezpiecznych akcji detektywa potwierdziło, że to naprawdę wymagające zajęcie.

Marcin rzucił pracę detektywa, ale powróci do zawodu w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Czy Marcin wróci do pracy jako detektyw w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach? Wiele mówi zdjęcie zrobione w siedzibie biura, gdzie Chodakowski spotka się z Jakubem. Panów nadal łączy przyjaźń, a Karski nie przestał wykonywać zajęcia detektywa. Jednak czy jest szansa na powrót dawnego układu? Co na to Kama?

Niejasna sprawa Elżbiety Domańskiej połączy detektywów?

Wiele wskazuje na to, że to jakaś tajemnicza sprawa po stronie nowej szefowej Marcina będzie łącznikiem między Chodakowskim a starym zawodem. Być może Elżbieta (Katarzyna Dąbrowska) wpadnie w kłopoty i zacznie potrzebować pomocy doświadczonego detektywa? Zdjęcia z planu serialowej Domańskiej, Karskiego i Chodakowskiego dają do myślenia.

Nie wiadomo jednak, co na ewentualny powrót Marcina do pracy detektywa powiedziałaby Kama. Możliwe, że sprawa będzie w toku. Tym bardziej, że Ślązaczka raczej nie chciałaby większej zażyłości Marcina z szefową, która wiecznie próbuje go uwodzić i zawraca mu głowę...