M jak miłość. W życiu ciężarnej Kasi pojawi się kolejny kochanek?! Walka Mariusza z Jakubem to nie wszystko?

Zamieszanie wokół ciężarnej Kasi w nowych odcinkach "M jak miłość"

Ciąża Kasi wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ lekarka w ogóle nie planowała zostać mamą. Co więcej, ostatnio z hukiem rozstała się z Jakubem, by zacząć życie z Mariuszem. Niedługo po rozpoczęciu nowego związku wyszło na jaw, że Kasia jest w ciąży! Szok i niedowierzanie kobiety spotęgował fakt, iż lekarka wcale nie wiedziała, kto jest biologicznym ojcem dziecka. Karski od zawsze pragnął dziecka, ale żona nie chciała o tym słyszeć. Mało tego, Karska uznała, że nie będzie "psuć" idealnych planów i wymyśliła, że sfałszuje dowody na ojcostwo... Według jej scenariusza, to właśnie Mariusz ma okazać się ojcem. Szkoda tylko, że prawda jest zupełnie inna, bo to Jakuba dziecko urodzi. Obaj panowie nie wiedzą, że Kasia zagrała w niebezpieczną grę kłamstw i przekrętów.

Pojawi się trzeci mężczyzna? Komentarz Pauliny Lasoty wzbudza zdziwienie

Aktorzy pracują na plenie "M jak miłość" nad kolejnymi wątkami do nowego sezonu serialu, a na profilu Pauliny Lasoty pojawiło się zdjęcie z pokaźnym ciążowym brzuszkiem. Aktorka zapozowała z serialowym detektywem oraz architektem. Chociaż wszystkim towarzyszy uśmiech, ich bohaterom może niekoniecznie pasować. Przed Kasią, Mariuszem i Jakubem jeszcze wiele zaskoczeń od losu.

Komentarz aktorki daje do myślenia, ponieważ dość wymownie podpisała zdjęcie z kolegami z planu. Czyżby szykował się niemały skandal?

Gdzie dwóch się bije… no właśnie co dalej? - zapisała aktorka pod postem na Instagramie. Popularne przysłowie brzmi oczywiście "gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta". Czy to jakieś nawiązanie do przyszłych losów swojej bohaterki? Czyżby w życiu Karskiej pojawił się ktoś jeszcze?

Kasia nie przestanie okłamywać Mariusza i Jakuba

Zdradzamy, że kolejne odcinki "M jak miłość" nie przyniosą prawdy dla detektywa oraz architekta. Przynajmniej nie na początku sezonu. Odcinki "M jak miłość" na jesień będą kręciły się wokół kłamstw Kasi, która nadal nie poinformuje Jakuba i ukochanego o tym, że doskonale wie, iż dziecko jest Karskiego!