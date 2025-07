M jak miłość. Szokująca metamorfoza Olka! Mąż Anety nagle zmieni się w skorego do bitki agresora?

Z rodzinnego opiekuna w narwanego awanturnika?

Zachowanie Olka od zawsze kontrastowało z temperamentem jego żony, Anety. On – wyciszony, odpowiedzialny, ona – żywiołowa, bezkompromisowa. Ich relacja była jak idealne uzupełnienie – aż do teraz. Bo po wakacjach widzowie „M jak miłość” zobaczą zupełnie nową twarz lekarza!

Na planie serialu kręcone są właśnie sceny, które wywrócą do góry nogami obraz Olka, jaki fani znali przez lata. Wszystko zacznie się od... szarpaniny z bratem! Bracia Chodakowscy, zawsze zżyci i wspierający się bez względu na okoliczności, wejdą w fizyczny konflikt.

Wesele z burdą! Olek pokłóci się z Marcinem w nowym sezonie „M jak miłość"

Podczas ślubu Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski) emocje sięgną zenitu. Na nagraniach zza kulis widać, jak po ceremonii w barze dochodzi do napiętej wymiany zdań między braćmi. Marcin chwyta Olka za ramię i poklepuje po twarzy – być może dla żartu, ale Olek reaguje zupełnie inaczej niż zwykle. Z wściekłością wyrywa się bratu. To już nie drobna sprzeczka – to pierwszy sygnał, że w głowie Olka coś się zmienia…

Do tej pory lekarz był gotów rzucić wszystko, by ratować Marcina – jak wtedy, gdy zamieszkał z nim po amnezji, rezygnując z własnej rodziny. A teraz? Szykuje się rodzinne trzęsienie ziemi!

Dramat w klinice. Olek pobije się z ojcem małego pacjenta

To jednak nie koniec. Na planie „M jak miłość” powstały kolejne dramatyczne sceny – tym razem w szpitalu. Olek, który po długiej chorobie wraca do pracy jako ordynator, znów zaskoczy wszystkich. Na oczach Anety rzuci się z pięściami na mężczyznę, który najprawdopodobniej zaatakuje jego żonę. Sprawa dotyczy chorego chłopca, którego Aneta będzie leczyć. Olek nie wytrzyma, gdy w gabinecie rozegra się awantura. Straci panowanie nad sobą i wda się w bójkę!

Czy lekarz straci pracę przez napad agresji? Czy zrujnuje swoje małżeństwo? Czy wciąż możemy mówić o tym samym Olku, który dotąd imponował spokojem i rozwagą?

Zmiana nie do poznania! Co się dzieje z Olkiem z „M jak miłość”?

Ta przemiana nie dotyczy wyglądu, ale duszy. Olek, który niegdyś hamował zapędy Anety i rozbrajał konflikty dobrym słowem, teraz sam staje się źródłem niepokoju. Czy to efekt choroby, przez którą niedawno przeszedł? A może tłumione emocje i presja życia rodzinno-zawodowego sprawią, że stanie się kimś zupełnie innym?

Jesień w „M jak miłość” zapowiada się wyjątkowo gorąco! Jedno jest pewne – Olek nie będzie już taki sam. A fani serialu muszą przygotować się na emocjonalny rollercoaster.