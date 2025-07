M jak miłość. Sylwia i Werner przeniosą się do Grabiny! Tam ustalą plan na życie

Wyprowadzka Sylwii z Wernerem w nowym sezonie "M jak miłość"

Kostecka i Adam może nie tworzą pary idealnej, ale przynajmniej wciąż próbują się docierać i tworzyć coś wyjątkowego. Adam dość długo skakał z kwiatka na kwiatek, szukał miłości i wsparcia, które odnalazł u prawniczki. Jak informowaliśmy, w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach parę czeka wyprowadzka z dotychczasowego lokum przy ulicy Deszczowej. To tak mieszkali blisko Zduńskich oraz Kamila z Anitą (Melania Grzesiewicz). Czas jednak na spore zmiany, a sama Hanna Turnau relacjonowała na Instagramie wnętrze nowego domu.

Sylwia z Wernerem wyprowadzą się do Grabiny?

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, to w Grabinie dojdzie do ważnego momentu w życiu zakochanych. W podwarszawskiej wsi zostaną zorganizowane urodziny Kosteckiej, które okażą się lekkim niewypałem. Rozkojarzony Adam pomyli m.in. fakty dotyczące pierwszego spotkania z ukochaną, jej kolor oczu i kilka innych rzeczy. Na szczęście cała sytuacja zaowocuje śmiechem, a nie aferą.

Skoro do urodzin Sylwii dojdzie w Grabinie, to czy to oznacza, że nowy dom prawników stanie właśnie tam? Czyżby para na dobre pożegnała się z Warszawą?

Adam z Sylwią podejmą ważne decyzje właśnie w Grabinie

W nowym sezonie "M jak miłość" dojdzie do ważnej rozmowy Sylwii z Wernerem. Właśnie w otoczeniu domu rodzinnego Mostowiaków Werner zakomunikuje, że rezygnuje z planów zaręczyn i ślubu.

- Impreza, teraz to... Aż boję się, co będzie dalej... - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa Sylwii.

- Przysięgam, żadnych więcej niespodzianek nie planuję - uzna Werner.

- Z tobą to nigdy nie wiadomo... Nim się obejrzę, zaraz wyjmiesz jakiego asa z rękawa albo z kieszeni...

- Nie tym razem... Tyle rozmawialiśmy o naszej przyszłości, ślubie... Tyle zamieszania z tym było, a czuję, że tak jak jest - jest najlepiej... Podróżujemy, szalejemy, kochamy się... Po co to komplikować, zamykać w jakieś ramy? - prawnik da do zrozumienia, że nie chce dłużej "zamykać się" w normach społecznych. Uznają oboje, że nie biorą ślubu. Ta ważna decyzja zapadnie właśnie w Grabinie.

