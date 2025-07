M jak miłość. Pożegnanie Doroty i Bartka. Tak będą wyglądały ich ostatnie chwile razem - ZDJĘCIA

Tak potoczą się losy Doroty i Bartka w "M jak miłość" po wakacjach

Po tym, co Dorota i Bartek przeszli w minionym sezonie "M jak miłość" już nic złego ich nie spotka? Po serii dramatycznych zdarzeń, jakie na nich spadły wydaje się, że chociaż przez jakiś los się będzie do nich uśmiechał, w ich życiu zapanuje spokój i tak jak planowali, będą mogli zacząć wszystko od początku.

Oczywiście cieniem na przyszłości Doroty i Bartka w odcinkach "M jak miłość" jesienią będzie się kładła choroba nowotworowa. Bo przecież Kawecka nie jest w pełni zdrowa, nie została wyleczona ze złośliwego guza mózgu, ale póki co nowotwór jest w remisji. Kolejne badania Doroty już w szpitalu w Warszawie potwierdzą to, co usłyszała od amerykańskiego onkologa w klinice w Bostonie. Dzięki eksperymentalnej terapii dojdzie do siebie, stopniowo odzyska siły i wróci do formy.

W następnym sezonie "M jak miłość" Dorota cały czas będzie poddawana leczeniu podtrzymującemu, ale uda jej się wygrać walkę z rakiem! Nowe życie Doroty i Bartka będzie pełne nadziei i planów na przyszłość.

Ostatnie chwile Doroty i Bartka z "M jak miłość" na planie nowego sezonu

Oczywiście dalsze losy Doroty i Bartka w "M jak miłość" kryją w sobie sporo tajemnic, których ani produkcja, ani aktorzy nie mogą zdradzić. Nie zabraknie jednak romantycznych momentów, radosnych chwil w gronie przyjaciół. Jedną z takich będzie na pewno spotkanie w siedlisku Magdy (Anna Mucha), które kiedyś było domem Bartka i jego byłej żony Uli (Iga Krefft). Po raz pierwszy Lisiecki zabierze tam Dorotę.

Zakochani spędzą ten czas razem z najbliższymi osobami, Jagodą (Katarzyna Kołeczek), Tadeuszem (Bartłomiej Nowosielski) i ich córeczką Dorotką (Klara Madeńska), a także seniorką rodu Mostowiaków, babcią Barbarą (Teresa Lipowska).

Dla Iwony Rejzner i Arkadiusza Smoleński kręcony właśnie odcinek "M jak miłość" w siedlisku. Na profilu aktorki na Instagramie pojawił się filmik na Instastory, który brzmi jak pożegnanie. Przy okazji pokazali też, jak będą wyglądały ostatnie chwile Doroty i Bartka razem przed dłuższą przerwą.

- Kochani, chcieliśmy wam życzyć cudownych wakacji, bo to jeden z naszych ostatnich dni na planie przed wakacjami. Musimy kończyć, bo nagrywamy - wyjaśniła Rejzner. - Odpoczywajcie! - dodał Smoleński.

Na szczęście rozstanie uwielbianej pary z "M jak miłość" potrwa tylko kilka tygodni, bo ekipa niebawem zaczyna wakacyjną przerwę w nagraniach. Nowe odcinki "M jak miłość" są nagrywane z nawet 4. miesięcznym wyprzedzeniem, więc te, które powstają teraz w telewizji będą emitowane późną jesienią.