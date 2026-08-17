M jak miłość. Poważna rozmowa Marysi z Judytą o niewiernym Arturze. Powie przyjaciółce, co zrobić z mężem

Marysia będzie miała coraz więcej wątpliwości względem zachowania Artura w "M jak miłość" po wakacjach

Marysia ma doskonałą intuicję, którą tym razem będzie musiała się kierowa w swoich własnych problemach. Wyczuje, że Artur się od niej oddala, jest skołowany i tajemniczy. Przypomnijmy, że na początku nowego sezonu "M jak miłość" Marysia nie będzie jeszcze wiedziała, że Artur wyznał miłość Joannie (Dominika Sakowicz), tym samym zdradzając ją emocjonalnie. Mało tego, nadal nie wiadomo czy za zamkniętymi drzwiami domu lekarki doszło do zbliżenia... Niemniej jednak, zachowanie i dalsze wybory Rogowskiego w nowym sezonie potwierdzą, że mężczyzna zadurzył się w koleżance z pracy, a do swojej żony podchodzi z dystansem i chłodem.

Poważna rozmowa Marysi i Judyty w "M jak miłość" po wakacjach

I w tym trudnym momencie do gry wkroczy Judyta. Psycholożka wie, że Artur dziwnie zachowuje się względem Joanny i nawet kazała mu przemyśleć swoje zachowanie. Jednak Marysi nie chciała zbytnio niepokoić doniesieniami względem Artura. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, panie czeka poważna rozmowa w cztery oczy.

- Jest taki przygnębiony, jakby nagle zabrakło mu energii życiowej. Wiesz, jakby ktoś odłączył go od prądu. Namawiałam go, żeby poszedł do terapeuty, ale on nie chce o tym słyszeć. Ucieka w żarty, mówi, że to tylko kryzys wieku średniego, który sam zaraz minie - zwierzy się Marysia, co cytuje wspomniany portal. - To klasyka. Bagatelizowanie objawów, gdy dzwonią już wszystkie dzwony alarmowe. Taki kryzys wieku średniego może przerodzić się w depresję i wizyta u specjalisty jest wtedy konieczna... - uzna Judyta. - Nie wiem, jak Artur to przyjmie, ale... oczywiście, porozmawiam z nim. Dam mu namiary na kolegę. Myślę, że Leszek mógłby mu pomóc, jest naprawdę dobry. - skwituje psycholożka. - Dziękuję - powie wdzięczna Marysia.

Judyta uratuje małżeństwo Rogowskich w nowym sezonie "M jak miłość"?

Czy rady i próba przekonania Artura do skorzystania z terapii będą działały na korzyść związku z Marysią? Niestety zapowiada się silny kryzys u Rogowskich i nawet szczere chęci Judyty mogą nie pomóc aż tak szybko uratować kiepskiej sytuacji.