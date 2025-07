M jak miłość. Poród Patrycji we Włoszech. Po urodzeniu dziecka przywiezie je z Łukaszem do Grabiny? Barbara już czeka na kolejnego członka rodziny

Narodziny drugiego dziecka Patrycji i Łukasza w "M jak miłość" po wakacjach

Niebawem w „M jak miłość” przyjdzie na świat drugie dziecko Patrycji i Łukasza. Związek od początku nie był prosty i przyjemny, a wszystko przez mącenie brutala Argasińskiego (Karol Strasburger). Na szczęście Jerzy odpuścił, sam odnalazł szczęście u boku matki Anety (Ilona Janyst), a byłej żonie dał spokój. To była wielka przemiana charakteru bohatera.

Jaś przyszedł na świat tuż po tym, jak Marcin (Mikołaj Roznerski) pomógł Łukaszowi wyswobodzić Patrycję z rąk Jerzego. Do porodu doszło w Grabinie, w czym bardzo pomogli Rogowscy. Na szczęście świeżo upieczona mama doskonale sobie poradziła.

Historia Łukasza i Patrycji zakończyła się w momencie wyjazdu z Polski. Utalentowany fizjoterapeuta podjął pracę we Włoszech, a Patrycja z Jasiem dołączyli do niego, tym samym rezygnując z mieszkania w Grabinie.

Marta pomoże w wychowaniu wnuka w "M jak miłość" po wakacjach. To dlatego wyjechała

Co ciekawe, w poprzednim sezonie „M jak miłość” Marta poinformowała o planach wyjazdu do Włoch. Przekazała, że Patrycja musi dużo odpoczywać w ciąży, a pomoc się przyda. To niezłe wytłumaczenie biorąc pod uwagę fakt, że aktorka Dominika Ostałowska zrezygnowała z roli. To już pewne, że Marta nie pokaże się na ekranie. Oficjalna wersja będzie taka, że wyjedzie do syna i synowej.

Patrycja i Łukasz przyjadą z dziećmi do Polski w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Tego póki co nie ma w planach, ale bardzo prawdopodobnym jest, że Łukasz lub ktoś z jego bliskich jeszcze zawita do Grabiny. Przecież Jakub Józefowicz wystąpił w odcinku ze ślubem Marty z Jackiem (Robert Gonera). Serialowy Wojciechowski przyleciał z Włoch, by cieszyć się ze szczęścia mamy. Niestety poinformował także, że Jaś się rozchorował, więc Patrycja została z nim za granicą.

Może scenarzyści „M jak miłość” zaaranżują powrót Łukasza z ukochaną i dwójką dzieci? To okaże się wkrótce. Póki co nie ma takich planów.