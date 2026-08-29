M jak miłość. Piękne słowa Karskiego tuż przed ślubem z Natalką. Wyzna jej całą prawdę - ZDJĘCIA

Karski przed ślubem z Natalką wyzna jej głębokie uczucia

Ślub Natalki i Adama będzie jednym z ważniejszych wydarzeń nowych odcinków „M jak miłość”. Para przygotuje się do uroczystości, a tuż przed powiedzeniem sobie „tak” Karski otworzy się przed ukochaną.

– Jesteście całą moją rodziną – powie Adam.

To zdanie jasno pokaże, że komendant nie traktuje Natalki jako jedynej ukochanej osoby. W jego sercu jest również Hania, córka Mostowiaczki. Choć dziewczynka nie jest jego biologicznym dzieckiem, przez cały czas ich związku Karski angażował się w jej życie i otaczał ją opieką.

Piękny ślub Natalki i Adama w „M jak miłość”. Pojawi się cała rodzina, ale tylko ze strony Natalki

Widzowie zobaczą w nowych odcinkach uroczystość, na którą przybędą najbliżsi Natalki. Ślub Mostowiaczki i Karskiego zgromadzi sporą część rodziny oraz przyjaciół związanych z Grabiną. Wśród gości pojawią się m.in. Dorota (Iwona Rejzner), Bartek (Arkadiusz Smoleński) i Franek (Jarosław Śmigielski), Kisielowa (Małgorzata Różniatowska) z Żakiem (Krzysztof Tyniec), a także Mateusz (Rafał Kowalski), Majka (Matylda Giegżno) i Janek (Jakub Sirko). Nie zabraknie również Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), Basi Rogowskiej (Gabriela Raczyńska) oraz Barbary (Teresa Lipowska). Sama ceremonia będzie miała wyjątkową, niemal sielankową oprawę. Dużo scen rozegra się na świeżym powietrzu, a po uroczystości przyjdzie czas na weselną zabawę i taniec Natalki z Adamem.

Dlaczego rodzina Karskiego nie pojawi się na jego ślubie?

Ważną częścią historii Adama okaże się jednak również jego własna rodzina. Widzowie zauważą, że na weselu Karskiego zabraknie niemal wszystkich jego bliskich. W nowych odcinkach wyjaśni się, dlaczego mężczyzna nie może liczyć na rodzinę podczas tak ważnego dnia. Adam wyzna Natalce, że jego ojciec nie żyje. Jego matka nadal jednak mieszka w Polsce, ale Karski od dawna nie utrzymuje z nią kontaktu. Powód jest bardzo bolesny, bo kobieta porzuciła go, gdy był dzieckiem. Dzięki temu wyznaniu Natalka dowie się o ukochanym czegoś, czego wcześniej nie znała. Karski przed ślubem pokaże więc nie tylko, jak bardzo kocha Natalkę i Hanię, ale także odsłoni przed przyszłą żoną trudną historię własnego dzieciństwa.