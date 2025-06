M jak miłość

M jak miłość. Pani Ola znajdzie miłość życia w nowym domu?! Dzięki Adamowi ma na to szansę - ZDJĘCIA, WIDEO

Pani Ola (Ewa Kolasińska) znajdzie miłość życia w nowym sezonie „M jak miłość”? Już wiadomo, że Werner (Jacek Kopczyński) zrobi wiele, by zmienić sytuację uczuciową seniorki. Już w minionych odcinkach miała uwierzyć w siebie i znaleźć partnera, co ostatecznie nie doszło do skutku. W kolejnych odcinkach „M jak miłość” sytuacja mocno się zmieni, ponieważ Adam otworzy wyjątkowe miejsce, gdzie pani Ola, ale nie tylko, mogłaby znaleźć drugą połówkę. Czy pomysły prawnika tym razem okażą się strzałem w dziesiątkę, a pani Ola znajdzie wymarzonego partnera? Sprawdź, co się wydarzy.