M jak miłość. Odnaleziony list Lucjana do Barbary. Tak zabrzmi "głos" Witolda Pyrkosza w odcinku specjalnym - WIDEO

Odcinek specjalny "M jak miłość" na jubileusz 25. lat serialu - gdzie i kiedy oglądać? Czy będzie w telewizji?

"25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz” to odcinek specjalny, który nie będzie emitowany w telewizji, ale można go zobaczyć już od poniedziałku, 6 października, w serwisie TVP VOD pod tym linkiem >>>

Produkcja serialu, który od 2000 roku podbija serca milionów Polaków, z okazji 25. urodzin przygotowała pełną emocji, wspomnień i wzruszeń historię powrotu do przeszłości. Właśnie dlatego pojawią się dawni bohaterowie, sceny z początków "M jak miłość", które zapadły wszystkim w pamięć.

Odcinek specjalny "M jak miłość" będzie można obejrzeć też w telewizji już we wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2.

Co się wydarzy w odcinku specjalnym "25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz"?

Akcja odcinka specjalnego "M jak miłość" nie jest bezpośrednio połączona z bieżącą fabułą, ale mocno nawiązuje do wydarzeń, które teraz się dzieją u Mostowiaków, Zduńskich i Rogowskich. Z okazji pierwszego dnia wakacji, rozpoczęcia lata, do rodzinnej Grabiny wrócą Piotrek Zduński z żoną Kingą (Katarzyna Cichopek) i dziećmi, przywożąc ze sobą nie tylko bliskich, lecz także sekret, który skrywa przez ćwierć wieku.

W domu Mostowiaków pojawią się też Franka (Dominika Kachlik) i Paweł (Rafał Mroczek) z synem Antosiem (Mark Myronenko). Drudzy Zduńscy rozpoczną nowy etap życia, podejmując się budowy wymarzonego domu. Nie zabraknie jednak komplikacji, które wystawią cierpliwość Franki i Pawła na próbę.

Nocne spotkanie na imprezie Mostowiaków w Grabinie w odcinku specjalnym "M jak miłość" okaże się wyjątkowe również dla Natalki (Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Ich relacja nabierze innego znaczenia... Pierwszy dzień wakacji w szczególny sposób postanowią uczcić najmłodsi z rodu Mostowiaków - Misiek (Aleksander Bożyk) i Hania (Wiktoria Basik).

Występ Marysi na imprezie u Mostowiaków w odcinku specjalnym "M jak miłość"

Wielką atrakcją jubileuszowego odcinka specjalnego "M jak miłość" będzie występ Marysi (Małgorzaty Pieńkowskiej), która w ogrodzie zaśpiewa niezapomniany „Walc Barbary”. O dobry humor zadbają Zosia Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) i Robert Żak (Krzysztof Tyniec) – z własnoręcznie przygotowanymi wypiekami i odrobiną szalonych pomysłów, w tym rowerową przejażdżką bez ubrania. W końcu żadna ważna impreza u Mostowiaków nie może się odbyć bez Kisielowej.

Zagubiony list Lucjana do Barbary w odcinku jubileuszowym "M jak miłość"

W finale odcinka specjalnego "M jak miłość", już po zakończonym przyjęciu w ogrodzie, Barbara zostanie zupełnie sama w swojej kuchni. Porządkując rodzinne pamiątki, zdjęcia bliskich, odnajdzie zagubiony list od Lucjana, który zmarły mąż napisał przed śmiercią, przez kolejną ich rocznicą ślubu.

Słowa Lucjana skierowane do Barbary symbolicznie zamkną pewien etap historii Mostowiaków.

M jak miłość. Odcinek specjalny na 25. urodziny serialu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Kochana Basiu, słów i odwagi mi nie starczy, żeby Ci podziękować za te wszystkie wspólne lata... Za nasze dzieci, za Twoją miłość. Więc postanowiłem, że napiszę do Ciebie list i dam Ci go w naszą rocznicę". Lucjan.

Głos zmarłego Lucjana zabrzmi w odcinku specjalnym "M jak miłość"

Ciekawostką odcinka specjalnego "M jak miłość" jest fakt, że Witold Pyrkosz – legendarny odtwórca roli Lucjana Mostowiaka – zostanie przywrócony na ekran dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji. Jego głos znów zabrzmi, kiedy Barbara przeczyta list. To niezwykły hołd dla aktora, który zmarł 8 lat temu, ale Lucjan na zawsze pozostanie sercem rodziny Mostowiaków.,

Powrót dawnych bohaterów do "M jak miłość" w odcinku specjalnym na 25 lat serialu

Specjalny odcinek "M jak miłość" będzie także powrotem bohaterów, których dawno nie ma w obsadzie serialu. W retrospekcjach i wspomnieniach wrócą dobrze znane twarze, m.in. Dominika Ostałowska (Marta), Kacper Kuszewski (Marek), Joanna Koroniewska (Małgosia), Krystian Domagała (Mateusz), Agnieszka Perepeczko (Simona), Steffen Möller (Stefan), Iga Krefft (Ula), Marcjanna Lelek (Natalka) czy Gabriela Raczyńska (Basia). Scenariusz jubileuszowego odcinka specjalnego "M jak miłość" napisały Alina Puchała i Marta Kuszewska, a za reżyserię odpowiada Sylwester Jakimow.