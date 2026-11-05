M jak miłość, odcinek 1955: Jakub będzie krył Kasię! Nie ujawni Marcinowi, co znalazł w domu Sowińskiego - ZWIASTUN

Olek na celowniku policji w 1955 odcinku "M jak miłość". Pogrąży go nagranie sprzed domu Sowińskiego

Śledztwo policji w sprawie zaginięcia Sowińskiego w 1955 odcinku "M jak miłość" mocno odbije się na Olku (Maurycy Popiel), bo śledczy zdobędą nagranie z monitoringu z okolic domu dyrektora kliniki na którym widać Chodakowskiego.

Coraz bardziej spanikowany Olek w 1955 odcinku "M jak miłość" wyzna Marcinowi, że nadal nie przypomniał sobie wydarzeń z noc, kiedy upił się w barze, a Sowiński zaginął. Detektyw uspokoi go, że policyjne przesłuchania nie dowodzą jeszcze, że jest podejrzany.

- Braciszku, póki nie znajdą ciała, nie mamy się co martwić...

- Super. Dzięki za pocieszenie! Marcin, policja nachodzi mnie w pracy. Przecież personel już zaczyna plotkować!

Kłamstwo Jakuba w sprawie zaginięcia Sowińskiego w 1955 odcinku "M jak miłość"

W agencji detektywistycznej Marcin w 1955 odcinku "M jak miłość" jeszcze raz zacznie analizować wyniki śledztwa po zaginięciu Sowińskiego, ale nie trafi na żaden nowy trop. Nie będzie świadomy tego, że Jakub cały czas go oszukuje. Bo podczas przeszukania domu Sowińskiego znalazł tam naszyjnik Kasi.

- Monitoring złapał go w pobliżu domu Sowińskiego, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Gorzej będzie jak dotrą do tego taksówkarza. Jeśli sypnie, że Olek podał mu konkretny adres, to będzie pozamiatane - uzna Karski.

- Kurde, chciałabym mu naprawdę pomóc, ale nie mam żadnego pomysłu. Przydałby się jakiś trop, cokolwiek, żeby się zaczepić... Może jak przeszukiwałeś jego dom, to coś przeoczyłeś? Nie wiem, nie znalazłeś jakieś szminki, torebki, bielizny, czegokolwiek?

- Nie, nic mi się nie rzuciło w oczy. A dlaczego pytasz? - Jakub będzie krył Kasię, wiedząc o tym, że byłą żonę coś łączyło z szefem.

- Taki facet jak Sowiński musiał kogoś mieć. Na pewno. Rozmawiałem z jednym z sąsiadów powiedział, że ostatnio spotykał się z jakąś brunetką. Może to ona coś wie? Może trzeba ją znaleźć?

Jakub nie wyda Kasi przed Marcinem w 1955 odcinku "M jak miłość"

Po tych słowach Marcina w 1955 odcinku "M jak miłość" do Jakuba dotrze, że to Kasia była kochanką Sowińskiego, że skoro widzieli ją sąsiedzi, to zapewne nie raz bywała w jego domu. Ale nie wyda Kasi przed Chodakowskim.

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Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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