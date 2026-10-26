M jak miłość, odcinek 1952: Barbara utemperuje zachowanie Basi. Zobaczy, co wyprawia wnuczka - ZDJĘCIA

Basia będzie szukać kontaktu z Jankiem w 1952 odcinku "M jak miłość"

Basia poznała Janka podczas wesela Natalki (Dominika Suchecka) i od razu chciała zbliżyć się do kolegi Mateusza. Janek zauważył jednak sporą różnicę wieku i nie chciał mieszać się w bliższą znajomość z Rogowską. Raczej zachował dystans, ale kolejne wydarzenia pokażą, że dziewczyna potrafi być nieugięta.

Już w 1952 odcinku "M jak miłość" Basia spróbuje wykorzystać każdy moment, by jakoś zdobyć informacje o Janku. Nawet podczas wspólnej nauki z Mateuszem, zahaczy o temat jego przyjaciela. Mało tego, działania Basi staną się dość nachalne, a dziwne zagrywki wnuczki zauważy Barbara.

Barbara utemperuje Basię w 1952 odcinku "M jak miłość"

Doświadczona przez życie Mostowiakowa przekaże młodej Basi dobre rady, które miałby uchronić ją przed pewnym ośmieszeniem się przed chłopakiem. Barbara zauważy, że Basia jest zbyt nachalna i nie powinna się tak przymilać i szukać kontaktu za wszelką cenę. Ty bardziej, że Basia zejdzie do babci w samym szlafroku i bez przygotowania i akurat dowie się, że znajomi Mateusza wpadli do Grabiny. Wtedy dziewczyna wpadnie w panikę.

- (...) I Janek też jest?! I Mateusz zdrajca mi tego nie powiedział?! - rzuci zdenerwowana Basia. - Ja wiem, że Janek bardzo ci się podoba, to jest bardzo sympatyczny chłopak, tylko... Czy ty mu się trochę za bardzo nie narzucasz? - Babciu, czasy się zmieniły, dziewczyna też może przejąć inicjatywę, tak? A poza tym, jakby on się tak starał o mnie, to byś powiedziała żebym dała mu szansę, bo tak bardzo się stara - uzna twardo Basia. - Na pewno tak bym powiedziała, ale tak sobie myślę... Czy to twoje zachowanie wyjdzie ci na pewno na dobre? Mężczyzn nie warto tak wprost zdobywać - doradzi Barbara.

Basia posłucha się Barbary w 1952 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Basia podejdzie sceptycznie do słów babci, ostatecznie jej posłucha. I to się opłaci, ponieważ Janek faktycznie zauważy zmianę w zachowaniu młodej Rogowskiej. Czy będzie z tego coś więcej? To się jeszcze okaże.

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.