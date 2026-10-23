M jak miłość, odcinek 1951: Paweł przeprosi Agnes za przykre słowa o dziecku. Wreszcie zrozumie, co dla niego robi - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-10-23 9:49

Paweł (Rafał Mroczek) zrani Agnes (Amanda Mincewicz), choć ta będzie chciała pomóc jemu i jego synowi. W 1951 odcinku "M jak miłość" ojciec Antosia (Mikołaj Jankowski) w końcu zrozumie, że przesadził, gdy wypomniał przyjaciółce, że chłopiec nie jest jej dzieckiem. Zanim jednak zdobędzie się na przeprosiny, Agnes pokaże mu, że rodzina to dla niej coś więcej niż więzy krwi. Gdy przekaże Pawłowi niepokojące wieści o Barbarze (Teresa Lipowska), Zduński doceni, jak bardzo może na nią liczyć. Czy ich relacja stanie się jeszcze bliższa?

Paweł zrani Agnes. Nie spodoba mu się zażyłość z Antosiem

W 1951 odcinku "M jak miłość" Agnes będzie czuwać nad Antosiem, który po przyjeździe do Grabiny zacznie się źle czuć. Jako pediatra szybko zorientuje się, że chłopiec potrzebuje troski, dlatego nawet w nocy będzie do niego wstawać. Kiedy rano okaże się, że mały Zduński czuje się lepiej, lekarka odetchnie z ulgą. Paweł zamiast jej podziękować, zwróci jednak uwagę na to, że za bardzo angażuje się w opiekę nad jego synem... W dość ostry sposób przypomni Agnes, że Antoś nie jest jej dzieckiem. 

Paweł zreflektuje się w 1955 odcinku "M jak miłość". Przeprosi Agnes

Po porannej sprzeczce Agnes zastanie Pawła w kuchni i opowie mu o stanie Barbary. Seniorka również mocno przeżywa rodzinne problemy, a jej stan zdrowia zacznie martwić młodą lekarkę. Agnes nie będzie chciała zostawić jej samej z kłopotami. Paweł podziękuje przyjaciółce za troskę, a przy okazji przyzna, że sam nie radzi sobie ze wszystkim, co dzieje się w rodzinie. Wtedy rozmowa zejdzie na ich relację i poranne nieporozumienie.

- Byłam u babci, martwi mnie jej ciśnienie. Mam nadzieję, że weźmie leki, to ją ustabilizuje.

- Dziękuję, że się tak nią zajmujesz - przyzna Paweł. - Niby tu jestem, ale nie wiem, w co ręce włożyć.

- To też moja babcia, rodzina to nie tylko geny - uzna twardo Agnes.

- Tak... Chciałem cię przeprosić za to rano... Wstałem niewyspany i zachowałem się jak kretyn - przyzna Paweł.

- No, wielki kretyn - powie Agnes.

- Ale ja naprawdę doceniam to, co dla nas robisz. Jak się angażujesz, siostra...

- Prawie siostra - zauważy Agnes.

- Ale siostra - zaśmieje się Paweł.

Paweł doceni Agnes. Nie chodzi tylko o opiekę nad Antosiem

Rozmowa pokaże, że Paweł w końcu zrozumie, jak wiele Agnes robi dla niego i jego bliskich. Nie ogranicza się do pomocy przy Antosiu, ale troszczy się również o Barbarę i wspiera Zduńskiego, gdy ten sam nie wie, jak poradzić sobie z rodzinnymi problemami. Pytanie tylko, czy oboje czują, że ta relacja jest czysto rodzinna, przyjacielska, a może jednak z czasem będzie ewoluowała w coś więcej?

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2? 

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Agnes kocha Pawła, ale nie będą razem! Nigdy nie zastąpi mu Franki