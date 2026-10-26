M jak miłość, odcinek 1951: Paweł przeprosi Agnes za przykre słowa o dziecku. Bez niej nie da sobie rady! - ZDJĘCIA

Paweł zrani Agnes w 1951 odcinku "M jak miłość". Nie spodoba mu się zażyłość z Antosiem

W 1951 odcinku "M jak miłość" Agnes będzie czuwać nad Antosiem, który po przyjeździe do Grabiny zacznie się źle czuć. Jako pediatra szybko zorientuje się, że chłopiec potrzebuje troski, dlatego nawet w nocy będzie do niego wstawać. Kiedy rano okaże się, że mały Zduński czuje się lepiej, lekarka odetchnie z ulgą. Paweł zamiast jej podziękować, zwróci jednak uwagę na to, że za bardzo angażuje się w opiekę nad jego synem... W dość ostry sposób przypomni Agnes, że Antoś nie jest jej dzieckiem.

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Paweł przeprosi Agnes w 1951 odcinku "M jak miłość". Zrozumie, ile dla niego znaczy!

Po porannej sprzeczce w 1951 odcinku "M jak miłość" Agnes zastanie Pawła w kuchni i opowie mu o stanie Barbary. Seniorka również mocno przeżywa rodzinne problemy, a jej stan zdrowia zacznie martwić młodą lekarkę. Agnes nie będzie chciała zostawić jej samej z kłopotami. Paweł podziękuje przyjaciółce za troskę, a przy okazji przyzna, że sam nie radzi sobie ze wszystkim, co dzieje się w rodzinie. Wtedy rozmowa zejdzie na ich relację i poranne nieporozumienie.

- Byłam u babci, martwi mnie jej ciśnienie. Mam nadzieję, że weźmie leki, to ją ustabilizuje.

- Dziękuję, że się tak nią zajmujesz - przyzna Paweł. - Niby tu jestem, ale nie wiem, w co ręce włożyć.

- To też moja babcia, rodzina to nie tylko geny - uzna twardo Agnes.

- Tak... Chciałem cię przeprosić za to rano... Wstałem niewyspany i zachowałem się jak kretyn - przyzna Paweł.

- No, wielki kretyn - powie Agnes.

- Ale ja naprawdę doceniam to, co dla nas robisz. Jak się angażujesz, siostra...

- Prawie siostra - zauważy Agnes.

- Ale siostra - zaśmieje się Paweł.

Paweł doceni Agnes w 1951 odcinku "M jak miłość" Nie chodzi tylko o opiekę nad Antosiem

Ta rozmowa w 1951 odcinku "M jak miłość" pokaże, że Paweł w końcu zrozumie, jak wiele Agnes robi dla niego i jego bliskich. Nie ogranicza się do pomocy przy Antosiu, ale troszczy się również o Barbarę i wspiera Zduńskiego, gdy ten sam nie wie, jak poradzić sobie z rodzinnymi problemami. Pytanie tylko, czy oboje czują, że ta relacja jest czysto rodzinna, przyjacielska, a może jednak z czasem będzie ewoluowała w coś więcej?

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.