M jak miłość, odcinek 1951: Hania po wypadku przeprosi Natalkę za głupi skok do basenu! Taką diagnozę lekarza usłyszy - ZDJĘCIA

Hania uratowana przed utonięciem przez Lipińskiego w 1951 odcinku "M jak miłość"

Chwile grozy w 1951 odcinku "M jak miłość" przeżyje Natalka, kiedy uratowana przed utonięciem Hania trafi do szpitala w Gródku, ale trzeba będzie czekać na wyniki badań dziewczynki! Mimo że Lipiński zareagował błyskawicznie, to jednak Hania po głupim skoku do wody poszła na dno, uderzyła głową o posadzkę basenu i na kilka minut straciła przytomność. Mikołaj musiał ją reanimować!

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Taką diagnozę w sprawie Hani usłyszy Natalka w 1951 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego,że roztrzęsiona Natalka w 1951 odcinku "M jak miłość" podczas rozmowy z Adamem (Patryk Szwichtenberg), który nie wróci do niej nawet po wypadku Hani, zacznie kreślić czarne scenariusze.

- Czekamy na wyniki badań. Muszą potwierdzić, że wszystko jest w porządku, że nie ma zapalenia płuc zachłystowego czy jakiś urazów!

Na szczęście zagrożenie minie i lekarz Hani w 1951 odcinku "M jak miłość" przekaże Natalii pomyślne wyniki badań i postawi diagnozę, że 11-latka wyjdzie z wypadku bez żadnych obrażeń. Będzie jednak musiała zostać na oddziale pediatrycznym przez jakiś.

- Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Rentgen klatki piersiowej, tomografia, gazometria, ale zostawimy jeszcze Hanię do jutra na obserwacji...

Hania przeprosi Natalkę za wypadek na basenie i głupi skok do wody w 1951 odcinku "M jak miłość"

Po tych słowach lekarza Natalka rzuci się mu w ramiona i w 1951 odcinku "M jak miłość" od razu pójdzie do córki. Hania, widząc jej łzy, postara się pocieszyć matkę. Jednocześnie przeprosi za swój nieodpowiedzialny wybryk na basenie. Wykonując ryzykowny skok do basenu, nie myślała, jak fatalne mogą być tego skutki. Chciała po prostu zaimponować chłopakowi, który bardzo się jej podoba.

- Nie martw się mamo...

- Jak się mam nie martwić? Jestem dla mnie najważniejsza na świecie... Wiesz, jak się mogło skończyć?

- Jesteś zła?

- Jestem szczęśliwa, że nic ci się nie stało

- Ja nie wiedziałam, że ja mogę...

- Wiem, wiem córeczko... Tylko po prostu musisz być uważniejsza. Troszeczkę bardziej ostrożna, dobrze? Boże jak ja się dziś bałam...

- Mamo, ja nie chcę cię denerwować, tylko nie zawsze mi wychodzi...

- Wiem, kocham cię łobuzie... - Natalka odetchnie z ulgą, że jej córka jest cała i zdrowa.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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