M jak miłość, odcinek 1948: Kama nie wytrzyma i ruszy na Elżbietę! Po tej konfrontacji jej małżeństwo z Marcinem zawiśnie na włosku

Domańska zacznie chodzić do klubu Marcina! W 1948 odcinku "M jak miłość" znów spróbuje się do niego zbliżyć

W 1948 odcinku "M jak miłość" Elżbieta nie będzie potrafiła pogodzić się z tym, że Marcin po prostu wyrwał się spod jej wpływu. Chodakowski wcześniej jasno da jej do zrozumienia, że nie zamierza spełnić jej szokującej propozycji dotyczącej dziecka, a później odejdzie z jej firmy i wróci do pracy detektywa. Dla Domańskiej nie będzie to jednak sygnał, żeby zostawić żonatego mężczyznę w spokoju. Wręcz przeciwnie! Elżbieta razem ze swoją przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w ulubionym klubie Marcina. Trudno będzie uznać to za zwykły przypadek, skoro Domańska od dawna będzie robiła wszystko, żeby znajdować się jak najbliżej Chodakowskiego. Marcin już nieraz odrzuci jej zaloty, ale ona najwyraźniej nie przyjmie do wiadomości, że powinno to zakończyć sprawę...

Zachowanie Elżbiety w 1948 odcinku "M jak miłość" może szczególnie zirytować Kamę. Chodakowska już wcześniej przekona się bowiem na własnej skórze, że Domańska nie respektuje żadnych granic. Jeszcze kiedy Marcin dla niej pracował, kobieta bez skrępowania zaczęła się do niego zalecać, a nawet zjawiła się w salonie jego żony. Kama od początku doskonale będzie więc wiedziała, jakie zamiary ma jej rywalka.

Konfrontacja Kamy i Domańskiej w 1948 odcinku "M jak miłość"! Padną ostre słowa

W 1948 odcinku "M jak miłość" cierpliwość Kamy skończy się ostatecznie, gdy Domańska ponownie przekroczy próg jej salonu. Sam widok Elżbiety wystarczy, żeby Chodakowska natychmiast się spięła. Doskonale będzie pamiętała ich wcześniejszą konfrontację i nie uwierzy, że rywalka pojawiła się tam przypadkiem. Kama znajdzie się o krok od wybuchu. Dla niej Domańska nie będzie już tylko byłą szefową męża, ale kobietą, która od miesięcy otwarcie próbuje wejść pomiędzy nią i Marcina.

Domańska w 1948 odcinku "M jak miłość" raczej nie przestraszy się jednak zazdrości Kamy. Wręcz przeciwnie, świadomość, że potrafi wyprowadzić żonę Marcina z równowagi, może tylko dawać jej satysfakcję. Elżbieta już wcześniej pokazała, że nie ma problemu z otwartym konkurowaniem o Chodakowskiego, nawet jeśli oznacza to bezpośrednie starcie z jego żoną.

"M jak miłość", odcinek 1948: Kama znów pokłóci się z Marcinem! Domańska kolejny raz stanie między małżonkami

W 1948 odcinku "M jak miłość" po konfrontacji z Elżbietą Kama ponownie zacznie kłócić się z Marcinem. Chociaż to Domańska będzie stroną, która nachalnie próbuje się do niego zbliżyć, Chodakowska nie zdoła oddzielić jej zachowania od wcześniejszych sekretów własnego męża.

Marcin w 1948 odcinku "M jak miłość" będzie miał przez to coraz większy problem. Wielokrotnie odrzucał Domańską i ostatecznie zrezygnował nawet z pracy w jej firmie. Z jego perspektywy zrobi więc wszystko, żeby odciąć się od tej relacji. Kama będzie jednak pamiętała, że na początku mąż ukrywał przed nią prawdę o atrakcyjnej szefowej i próbował bagatelizować jej zainteresowanie.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2