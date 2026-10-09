M jak miłość, odcinek 1948: Intrygi Domańskiej przyniosą odwrotny skutek! Kama i Marcin pogodzą się w łóżku - ZDJĘCIA

Domańska w 1948 odcinku "M jak miłość" spróbuje zniszczyć małżeństwo Kamy i Marcina

W 1948 odcinku "M jak miłość" Elżbieta po raz kolejny nie przyjmie do wiadomości, że Marcin nie jest nią zainteresowany. Chodakowski zakończy współpracę z bizneswoman, ale dla Domańskiej nie będzie to żaden powód, żeby zniknąć z jego życia. Wręcz przeciwnie. Razem z Klarą (Aleksandra Kisio) zapisze się na boks dokładnie do tego samego klubu, w którym trenuje Marcin. Sama przyzna przyjaciółce, że zamierza działać metodą małych kroków i nie ma zamiaru odpuszczać. Chwilę przed treningiem jej uwagę przyciągnie samochód detektywa z niedomkniętą szybą. Domańska wykorzysta okazję.

Wrzuci do auta swoją pomadkę, doskonale zdając sobie sprawę z tego, jak może wyglądać taki przedmiot znaleziony przez żonę Marcina. Jej plan w 1948 odcinku "M jak miłość" będzie prosty - wzbudzić w Kamie podejrzenia i sprawić, żeby sama zaczęła wątpić w wierność męża. Elżbieta będzie przekonana, że znalazła idealny sposób na wbicie klina między Chodakowskich.

Kama w 1948 odcinku "M jak miłość" znajdzie pomadkę i oskarży Marcina o zdradę!

W 1948 odcinku "M jak miłość" podstęp Domańskiej początkowo zadziała dokładnie tak, jak sobie zaplanowała. Kama już wcześniej będzie miała dość Elżbiety. Domańska nie tylko bez skrępowania interesuje się jej mężem, ale zacznie pojawiać się dosłownie wszędzie tam, gdzie jest Marcin. Chodakowska zwierzy się nawet Anecie (Ilona Janyst), że ma wrażenie, jakby kobieta przykleiła się do ich życia i nie zamierzała zniknąć. Sytuacja zaogni się jeszcze bardziej, gdy Domańska pojawi się w salonie Kamy i niewinnie wspomni o spotkaniu z Marcinem na treningu.

Wieczorem w 1948 odcinku "M jak miłość" Chodakowska skonfrontuje męża. Najpierw wypomni mu, że nie powiedział jej o spotkaniu z Elżbietą. Potem wyciągnie najważniejszy argument - pomadkę znalezioną w jego samochodzie.

- Chyba na treningu się nie skończyło, skoro znalazłam jej szminkę w twoim samochodzie?... Możesz mi to wytłumaczyć?! - zażąda odpowiedzi Kama.

Marcin również się zdenerwuje.

– Nie mam się z czego tłumaczyć! – odpowie. Wszystko będzie więc wyglądało tak, jakby plan Domańskiej naprawdę doprowadził do poważnego kryzysu.

Intryga Domańskiej w 1948 odcinku "M jak miłość" obróci się przeciwko niej!

Tyle że w 1948 odcinku "M jak miłość" Elżbieta nie przewidzi jednego - Kama i Marcin są ze sobą znacznie silniej związani, niż jej się wydaje. Awantura będzie gwałtowna, bo Chodakowska naprawdę poczuje się zagrożona. Nie będzie jednak wynikała z braku uczuć czy utraty zaufania do męża, lecz przede wszystkim z ogromnej zazdrości. Kama wie przecież, że Domańska chce Marcina. Wie także, że jej mąż wielokrotnie odrzucał zainteresowanie bizneswoman i nie dawał jej powodów, żeby sądzić, że odwzajemnia jej uczucia.

Kiedy więc emocje opadną, w 1948 odcinku "M jak miłość" Kama zacznie patrzeć na całą sytuację zupełnie inaczej. Zamiast pozwolić Domańskiej zniszczyć swoje małżeństwo, jeszcze mocniej zbliży się do Marcina. I właśnie wtedy plan Elżbiety zacznie obracać się przeciwko niej. Zazdrość Kamy nie oddali jej od męża. Wręcz przeciwnie. Wieczór w 1948 odcinku "M jak miłość" zakończy się więc zupełnie inaczej, niż mogłaby sobie wymarzyć Domańska. Kama i Marcin trafią razem do łóżka. Nie będzie już mowy o szmince, Domańskiej czy kolejnych podejrzeniach. Małżonkowie pokażą sobie nawzajem, że mimo chwilowych spięć wciąż bardzo się kochają i nie zamierzają pozwolić nikomu wejść pomiędzy nich.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.