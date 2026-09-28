M jak miłość, odcinek 1944: Kryzys Wernera po odejściu Sylwii. Zada się z niebezpieczną kusicielką - ZDJĘCIA

Załamany po rozstaniu Werner w 1944 odcinku "M jak miłość" pozna nową kobietę

Jak informowaliśmy, Werner po rozstaniu i wyjeździe Sylwii do Berlina będzie nie do poznania. Przynajmniej początkowo straci pogodę ducha. Nastawił się na dzieci i rodzinę, a partnerka rzuciła mu decyzją o podjęciu pracy w Niemczech. Załamany prawnik uda się do baru, gdzie przykuje uwagę atrakcyjnej Oliwii. Szybko wyjdzie na jaw, że dziewczyna "poluje" na konkretnych mężczyzn. Nieznajoma umiejętnie podejdzie prawnika i szybko rozpocznie podryw.

Oliwia to oszustka. W 1944 odcinku "M jak miłość" sięgnie po portfel Wernera!

Oliwia sama rozpocznie podchody i w 1944 odcinku "M jak miłość" spróbuje uwieść pijanego Adama w barze.

- Dobry wieczór… Pan, widzę, sam, ja też, bo koleżanka mnie wystawiła… I może… spędzimy ten wieczór razem na… miłej pogawędce? - zacznie rozmowę Oliwia, co cytuje portal światseriali.interia.pl. - Bardzo chętnie… Bardzo… Bo tak naprawdę, to zła kobieta była… Sylwii wcale nie chodziło o karierę w Berlinie, tylko o nowego faceta, a ja chciałem się z nią ożenić, kupiłem vana dla naszych dzieci, dla całej trójeczki - wyzna. - Boże… macie troje dzieci? - dopyta kobieta. - Chcieliśmy mieć, to znaczy ja chciałem… - E tam, jesteś młody, przystojny, pewnie z kasą… - Wszystko się zgadza… Nadal młody, przystojny, z wigorem, kasa też się zgadza, tylko serce złamane… - pochwali się Adam. - A może któregoś dnia wpadnę do ciebie z wizytą? Siądziemy, pogadamy? (...) Zapłacisz? Potem możemy pojechać gdzieś razem. Wieczór jeszcze taki młody… - zaproponuje Oliwia i zacznie sięgać po portfel rozmówcy.

Pani Ola wkroczy do akcji w 1944 odcinku "M jak miłość". Przerwie podrywy Wernera

Oliwia nie przewidzi, że jej rozmowa obserwowana jest przez panią Olę (Ewa Kolasińska). Gosposia Adama będzie wiedziała, że prawnik jest w kiepskim stanie, więc postanowi mieć go na oku. I właśnie w 1944 odcinku "M jak miłość" wkroczy do akcji, gdy Oliwia sięgnie po portfel Adama. Powstrzyma dalszy rozwój wydarzeń i odgoni dziewczynę.

Kiedy 1944 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1944 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 29 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.