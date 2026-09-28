M jak miłość, odcinek 1944: Kryzys Wernera po odejściu Sylwii. Zada się z niebezpieczną kusicielką - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-09-28 21:34

Adam Werner (Jacek Kopczyński) w 1944 odcinku "M jak miłość" znów wpadnie w miłosne kłopoty. Po rozstaniu z Sylwią (Hanna Turnau) porzucony prawnik będzie się zadawał z podejrzanymi kobietami, a jedna z nich okaże się niebezpieczną kusicielką. Śliczna Oliwia (Weronika Zubowicz przy drinku w barze sprytnie podejdzie Wernera. prawnika. Gołym okiem będzie widać, że Adam cierpi po rozstaniu po odejściu Sylwii, a cwana Oliwia właśnie takiego "celu" szuka. Już w 1944 odcinku "M jak miłość" weźmie się za Wernera, a podryw zakończy się katastrofą!

Załamany po rozstaniu Werner w 1944 odcinku "M jak miłość" pozna nową kobietę 

Jak informowaliśmy, Werner po rozstaniu i wyjeździe Sylwii do Berlina będzie nie do poznania. Przynajmniej początkowo straci pogodę ducha. Nastawił się na dzieci i rodzinę, a partnerka rzuciła mu decyzją o podjęciu pracy w Niemczech. Załamany prawnik uda się do baru, gdzie przykuje uwagę atrakcyjnej Oliwii. Szybko wyjdzie na jaw, że dziewczyna "poluje" na konkretnych mężczyzn. Nieznajoma umiejętnie podejdzie prawnika i szybko rozpocznie podryw.

Oliwia to oszustka. W 1944 odcinku "M jak miłość" sięgnie po portfel Wernera!

Oliwia sama rozpocznie podchody i w 1944 odcinku "M jak miłość" spróbuje uwieść pijanego Adama w barze. 

- Dobry wieczór… Pan, widzę, sam, ja też, bo koleżanka mnie wystawiła… I może… spędzimy ten wieczór razem na… miłej pogawędce? - zacznie rozmowę Oliwia, co cytuje portal światseriali.interia.pl.

- Bardzo chętnie… Bardzo… Bo tak naprawdę, to zła kobieta była… Sylwii wcale nie chodziło o karierę w Berlinie, tylko o nowego faceta, a ja chciałem się z nią ożenić, kupiłem vana dla naszych dzieci, dla całej trójeczki - wyzna.

- Boże… macie troje dzieci? - dopyta kobieta.

- Chcieliśmy mieć, to znaczy ja chciałem… 

- E tam, jesteś młody, przystojny, pewnie z kasą…

- Wszystko się zgadza… Nadal młody, przystojny, z wigorem, kasa też się zgadza, tylko serce złamane… - pochwali się Adam.

- A może któregoś dnia wpadnę do ciebie z wizytą? Siądziemy, pogadamy? (...) Zapłacisz? Potem możemy pojechać gdzieś razem. Wieczór jeszcze taki młody… - zaproponuje Oliwia i zacznie sięgać po portfel rozmówcy.

Pani Ola wkroczy do akcji w 1944 odcinku "M jak miłość". Przerwie podrywy Wernera 

Oliwia nie przewidzi, że jej rozmowa obserwowana jest przez panią Olę (Ewa Kolasińska). Gosposia Adama będzie wiedziała, że prawnik jest w kiepskim stanie, więc postanowi mieć go na oku. I właśnie w 1944 odcinku "M jak miłość" wkroczy do akcji, gdy Oliwia sięgnie po portfel Adama. Powstrzyma dalszy rozwój wydarzeń i odgoni dziewczynę.

Kiedy 1944 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1944 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 29 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Wir randek Adama Wernera. Tak odreaguje rozstanie z Sylwią