M jak miłość, odcinek 1943: Siostra Sowińskiego zgłosi jego zaginięcie! Wyjawi Olkowi, co zastała w jego mieszkaniu - ZWIASTUN

Siostra Sowińskiego pojawi się w klinice po jego śmierci w 1943 odcinku "M jak miłość"

Olek będzie w 1943 odcinku "M jak miłość" w klinice, gdy niespodziewanie podejdzie do niego siostra dyrektora. Kobieta będzie wyraźnie zaniepokojona, ponieważ Sowiński nie pojawi się w pracy i nie będzie odbierał telefonu. Postanowi sprawdzić, czy ktoś z jego współpracowników wie, co się z nim dzieje. Zaczepi Chodakowskiego na korytarzu i poprosi o chwilę rozmowy. Olek przyzna, że nie widział Sowińskiego, a jego nieobecność będzie próbował tłumaczyć tym, że dyrektor mógł zostać w domu.

Strach Ewy o Sowińskiego w 1943 odcinku "M jak miłość"

Siostra Sowińskiego wyjaśni, dlaczego jego nieobecność tak bardzo ją zaniepokoiła. Miała konkretny powód, żeby spodziewać się go tego dnia. Kiedy brat nie przyjechał i nie odbierał telefonu, postanowiła sama sprawdzić jego mieszkanie.

- Czyli nie widział pan dzisiaj mojego brata? Sekretarka powiedziała, że nie przyszedł do pracy, ale myślałam, że może ktoś go widział, coś wie...

- Przykro mi, ja go nie widziałem, może został w domu? - zapyta Olek.

- Właśnie nie. Miał mnie podwieźć na rehabilitację, ale się nie zjawił, nie odbierał telefonu. Zmartwiłam się, że coś się stało, więc pojechałam do niego, bo mam klucze. Zasłane łóżko, ja nawet nie wiem czy on w góle dziś spał w domu - powie siostra dyrektora.

Kobieta zdradzi więc Olkowi, jak wyglądało mieszkanie Sowińskiego, gdy pojawiła się w nim zaniepokojona jego nagłym zniknięciem. Na pierwszy rzut oka nie znajdzie tam jednak odpowiedzi na pytanie, gdzie podział się jej brat.

Mieszkanie Sowińskiego będzie skrywało tajemnicę w 1943 odcinku "M jak miłość"

Tymczasem prawda będzie znacznie bardziej ponura. Sowiński nie zniknął bez powodu. Dyrektor kliniki został zamordowany przez Mariusza Sanockiego (Mateusz Mosiewicz), który po dokonaniu zbrodni będzie zacierał ślady i próbował ukryć swoją winę. Olek nadal będzie żył w przekonaniu, że jego największym problemem jest konflikt z dyrektorem po bójce przed kliniką. Nie będzie zdawał sobie sprawy, że śmierć Sowińskiego już zmieniła jego sytuację. Co gorsza, Chodakowski nie będzie pamiętał przebiegu poprzedniej nocy. Wkrótce jego konflikt ze zmarłym, brak alibi i luki w pamięci mogą sprawić, że sam znajdzie się w centrum śledztwa.

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2