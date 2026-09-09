M jak miłość, odcinek 1939: Magda namówi Pawła, by dał szansę Agnes. Tak popchnie Zduńskiego w jej ramiona? - ZDJĘCIA, WIDEO

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-09-09 14:48

W 1939 odcinku „M jak miłość” Paweł (Rafał Mroczek) zwierzy się Magdzie (Anna Mucha) z problemu, który coraz bardziej będzie spędzał mu sen z powiek. Zduński nie będzie wiedział, co zrobić z Agnes (Amanda Mincewicz), która mocno zbliżyła się do jego syna Antosia (Mikołaj Jankowski). Po śmierci Franki (Dominika Kachlik) Paweł nie będzie chciał dopuścić do siebie myśli, że jakakolwiek kobieta mogłaby zająć w życiu chłopca miejsce jego mamy. Magda spróbuje jednak przekonać przyjaciela, że nie powinien odsuwać Agnes. Czy sprawi, że Paweł w końcu da jej szansę?

Paweł poszuka wsparcia u Magdy w 1939 odcinku "M jak miłość"

W 1939 odcinku „M jak miłość” Paweł będzie miał problemy ze znalezieniem odpowiedniej niani dla Antosia. Kolejne kandydatki nie spełnią jego oczekiwań, a podczas jednego ze spotkań dodatkowe zamieszanie wywoła Agnes. Kobieta zareaguje na słowa kandydatki na nianię, która zaleci Pawłowi syrop na kaszel i wtedy właśnie Agnes zwróci uwagę, że nie powinno się go podawać maluchowi poniżej 3. roku życia.

Jej uwaga wywoła konsternację i lekką irytację Pawła. Zduński będzie jednak doskonale pamiętał, jak Agnes zajmowała się jego synem, kiedy po śmierci Franki wyjechał i odsunął się od rodziny. Widzi przecież, że między kobietą a Antosiem nawiązała się prawdziwa więź. To właśnie dlatego sytuacja będzie dla niego tak trudna. Mało tego, Zduński nie przejdzie obojętnie wobec pierwszych słów chłopca, który powie "mamo" i to w kierunku cioci...

Poważna rozmowa Magdy z Pawłem w 1939 odcinku "M jak miłość"

Po nieudanych castingach Paweł spotka się z Magdą nad rzeką. To właśnie jej postanowi powiedzieć, co tak naprawdę go niepokoi. Zduński będzie przyznawał, że Agnes ma dobre serce, jest zawsze gotowa pomóc i bardzo przywiązała się do Antosia. Jednocześnie nie będzie chciał, aby chłopiec zaczął traktować ją jak swoją mamę.

- Co się dzieje? - zapyta wprost Budzyńska. 

- A pomyślisz, że przesadzam... - uzna Paweł, ale powie przyjaciółce o słowie "mamo".

- Paweł, on się uczy mówić, to był przypadek. Antoś mógł powiedzieć „mamo” do kogokolwiek, kandydatki na nianię.

- Agnes ma dobre serce, naprawdę jest na każde zawołanie i zajmowała się nim, kiedy mnie nie było, widzę, jak się do niego przywiązała, że go kocha, ale nigdy nie będzie jego mamą.

- Ale oczywiście, że nie, Franka jest jego mamą i ona o tym wie. I naprawdę cała reszta zależy od tego, jak ty to wszystko ustawisz, to ty decydujesz, nikt inny. Paweł, posłuchaj mnie... Antoś ma najlepszego ojca na świecie. Ma rodzinę, tutaj w Warszawie, w Bukowinie, ma rodzinę, przyjaciół, wszyscy jesteśmy po jego stronie. Jeżeli Agnes jest miła, to jest bystry chłopak, nic dziwnego, że do niej lgnie, ale to Franka jest jego mamą, on tego nigdy nie zapomni, a jeżeli Agnes ma złote serce, cóż... możemy ją tylko wyściskać.

Magda w 1939 odcinku „M jak miłość” będzie więc próbowała uspokoić Pawła i uświadomić mu, że obecność Agnes w życiu Antosia nie oznacza zastąpienia Franki. 

Magda uspokoi Pawła i otworzy jego oczy na dobro Agnes

Rozmowa z Magdą może okazać się przełomowa. To właśnie ona spróbuje przekonać Pawła, by przestał traktować Agnes jak zagrożenie dla pamięci o France. Czy posłucha przyjaciółki i rzeczywiście da Niemce szansę? A może między Pawłem i Agnes zacznie się rodzić coś więcej niż tylko relacja niani i ojca dziecka? To wyjdzie na jaw już wkrótce. 

M jak miłość. Paweł tylko Magdzie wyzna, że nie chce, by Agnes była matką jego syna!