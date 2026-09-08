M jak miłość, odcinek 1938: Tak będzie wyglądała zdrada Marcina. Podstępna Domańska dostanie filmik, jak zabawia się z kochanką - ZDJĘCIA

Czy Marcin zdradzi Kamę w 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

To będzie jeden z mocniejszych wątków w "M jak miłość" w nadchodzącym sezonie. Fani miłości Kamy i Marcina już mogą się przejmować. Małżeństwo prawdopodobnie zaleje ostry kryzys w związku ze zdradą Chodakowskiego. I wcale nie chodzi o intymne zbliżenie mężczyzny z Elżbietą Domańską (Katarzyna Dąbrowska), która usilnie podrywa podwładnego i chce od niego tylko jednego...

Na nagraniu, które ujrzy światło dzienne w 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach będzie jasno widać, że Marcin zabawia się z tajemniczą młodą kobietą. Na pewno nie będzie to Kama!

Szokująca zdrada Marcina w 1938 odcinku "M jak miłość" ma swoje wytłumaczenie

Jak to możliwe, że zazwyczaj roztropny i odpowiedzialny Marcin w 1938 odcinku "M jak miłość" będzie uwikłany w skandal ze zdradą? Powstanie wideo, na którym wyraźnie widać zbliżenie z tajemniczą dziewczyną ma drugie dno. To Klara (Aleksandra Kisio) i Elżbieta będą maczały palce w zdradzie Chodakowskiego.

Przyjaciółki siądą przy winie, a Domańska uzna, że może czas odpuścić próby "zdobycia" podwładnego. Wtedy Klara przypomni jej o zamówionym wideo. Chodzi bowiem o nagranie, które stworzy specjalista od sztucznej inteligencji. Na zamówienie Elżbiety powstanie filmik, na którym Marcin zabawia się z pewną kobietą.

- Zapomniałabym, dostałam coś od tego mojego specjalisty od sztucznej inteligencji - powie Klara podczas wieczornego spotkania z Elżbietą. - Nie wierzę, że to zrobiłaś. Przecież zrezygnowałam z tego pomysłu - zdziwi się Domańska. - Dobra, pokaż mi - nie powstrzyma ciekawości. - O, wow. To naprawdę wygląda jakby Marcin uprawiał s*ks z tą dziewczyną - przyzna zadowolona z efektu działań sztucznej inteligencji Elżbieta.

Czy Elżbieta Domańska zniszczy Marcina nagraniem zdrady w 1938 odcinku "M jak miłość"?

I tak oto Elżbieta w 1938 odcinku "M jak miłość" wejdzie w posiadanie wideo, które każdy uzna za zdradę Kamy. Przecież jeśli Ślązaczka zobaczy filmik, na którym jej mąż zbliża się z inną kobietą, na pewno mu tego nie daruje. Co więcej, bardzo trudno będzie udowodnić, że wideo ze zdradą jest spreparowane. Marcin może się bronić, ale zmysł wzroku zadziała lepiej. Jeśli Domańska zdecyduje się użyć tego wideo przeciwko podwładnemu, Marcin zostanie uznany za zdrajcę i kłamcę.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach