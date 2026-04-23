M jak miłość, odcinek 1933: Niespodziewany powrót zaginionej Pauliny. Nagle zmieni front! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1933 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1933 odcinku „M jak miłość” sytuacja wokół Pauliny Lipskiej przybierze zupełnie nowy obrót. Magda i Andrzej, którzy stracą nadzieję i będą przekonani, że kobieta mogła paść ofiarą Igora Jabłońskiego, w końcu zobaczą ją na własne oczy. Niespodziewany powrót Lipskiej całkowicie ich zaskoczy, zwłaszcza że jej wcześniejsze decyzje wzbudzą w nich ogromne wątpliwości.

Paulina zniknie, ale nagle powróci do Budzyńskich i zmieni front

Jeszcze przed tym wydarzeniem Budzyńscy przeżyją prawdziwy szok. Paulina, której tak bardzo chcieli pomóc wyrwać się z toksycznego małżeństwa, nagle wróci do męża i zacznie traktować ich jak wrogów. Kobieta odsunie się od nich i odrzuci wsparcie, mimo że Andrzej podejmie się jej sprawy rozwodowej, a Magda, mimo trudnej przeszłości męża z Lipską, także zdecyduje się ją wesprzeć.

To wszystko będzie dla nich niezrozumiałe, bo Paulina nie będzie dla Andrzeja osobą przypadkową. Przed laty uczyła rysunku jego córkę Anię i właśnie wtedy połączyło ich silne uczucie. Po latach wróci jako zdesperowana kobieta, która będzie chciała uwolnić się od niebezpiecznego męża. Tym bardziej jej nagła zmiana postawy i powrót do Jabłońskiego wzbudzą podejrzenia. Jednak wszystko zmieni się w 1933 odcinku "M jak miłość". Kobieta znów zawita do życia Budzyńskich i nagle zmieni front i narrację.

Paulina chętna do walki z Jabłońskim. Skąd nagła zmiana?

Jabłoński już wcześniej pokaże, że jest zdolny do wszystkiego. Będzie groził, manipulował i próbował kontrolować zarówno Paulinę, jak i Budzyńskich. Możliwe, że znajdzie sposób, by zmusić żonę do powrotu, wykorzystując jej słabości lub tajemnice.

Dlatego w 1933 odcinku „M jak miłość” jej nagłe pojawienie się i deklaracja walki z mężem będą tak zaskakujące. Paulina oznajmi, że chce współpracować z policją i prokuraturą, co może oznaczać początek otwartej wojny z Jabłońskim. Pytanie tylko, czy to szczera decyzja, czy element znacznie bardziej niebezpiecznej gry…