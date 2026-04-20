M jak miłość, odcinek 1932: Szefowa Marcina zacznie prześladować Kamę! Powie wprost, że chce go uwieść i zjawi się w salonie jego żony

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Katarzyna Dąbrowska dołączy do obsady "M jak miłość" już w 1929 odcinku (emisja w TVP2 we wtorek, 28 kwietnia 2026 r.) i szybko stanie się jasne, że nowa bohaterka będzie miała tylko jeden cel - zdobyć Marcina Chodakowskiego i tym samym zniszczyć jego małżeństwo z Kamą. Czy Elżbieta Domańska dopnie swego? Czy bezkompromisowa i uparta pani prezes, która podstępem zmusi Marcina, żeby został jej ochroniarzem, odbierze też Kamie ukochanego?

Katarzyna Dąbrowska w obsadzie "M jak miłość" w następnym sezonie

To się wyjaśni zapewne wyjaśni dopiero w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią 2026, bo Katarzyna Dąbrowska zostanie w obsadzie serialu na dłużej. I na pewno jako ekranowana Elżbieta Domańska będzie wzbudzała skrajne emocje wśród widzów.

Tak Elżbieta będzie chciała uwieść Marcina w 1932 odcinku "M jak miłość"

Niezły przedsmak tego, do czego Elżbieta może się posunąć, aby Marcin został jej kochankiem zobaczymy już w 1932 odcinku "M jak miłość" (emisja w TVP2 w poniedziałek, 11.05.2026 r.). Właśnie wtedy stanie się jasne, że pani prezes nie będzie traktowała Chodakowskiego tylko jako swojego ochroniarza. Wyciągnie Marcina na imprezę do przyjaciół, potem zaprosi go na drinka, a w finale zapowie, że chce go uwieść. Tonem nieznoszącym sprzeciwu. A przy tym pani prezes w ogóle nie będzie przejmowała się tym, że Marcin ma żonę, którą bardzo kocha.

Elżbieta zacznie prześladować Kamę w 1932 odcinku "M jak miłość"! Będzie udawała klientkę jej salonu

Mimo że Chodakowski w 1932 odcinku "M jak miłość" odrzuci zaloty Elżbiety, ona nie odpuści. I zacznie prześladować Kamę! To nie przypadek, że tego dnia zjawi się w salonie fryzjerskim Chodakowskiej, udając zwykłą klientkę. Jaki będzie miała w tym cel? Będzie chciała się przyjrzeć bliżej Kamie, wybrance swojego ochroniarza, aby się przekonać czy ma szansę wygrać z nią walkę o serce Marcina! Nie przewidzi jednak jednego, że Kama ją rozpozna.

Kama w 1932 odcinku "M jak miłość" odkryje, że Marcin ją oszukuje w sprawie pracy w agencji

Wizyta Elżbiety w salonie Kamy w 1932 odcinku "M jak miłość" będzie początkiem przebiegłej gry obu kobiet, w których początkowo górą będzie żona Marcina. Ale jak długo Chodakowski będzie się opierał szefowej? Tego nie wiadomo. Na pewno Kama nie zazna spokoju, kiedy odkryje, że Marcin cały czas ją oszukuje i nadal będzie pomagał Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski) w śledztwach w agencji detektywistycznej...

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina?

