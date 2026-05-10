M jak miłość, odcinek 1932: Aleksandra naprowadzi Kamę na kłamstwo Marcina. Tak odkryje prawdę o pani prezes - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1932 odcinku „M jak miłość” Aleksandra odegra kluczową rolę w odkryciu prawdy o Elżbiecie Domańskiej. Matka Marcina odwiedzi Kamę w jej salonie fryzjerskim i, jak to ma w zwyczaju, zacznie interesować się sprawami syna. Aleksandra zapyta, gdzie obecnie pracuje Marcin i czym dokładnie zajmuje się jego nowa firma. Dla Kamy będzie to zwyczajna rozmowa z teściową, dlatego bez wahania pokaże jej wizytówkę agencji ochrony.

Kama z ciekawości sprawdzi firmę Marcina

Po wyjściu Aleksandry Kama zacznie zastanawiać się nad słowami teściowej. Zaintrygowana, postanowi zajrzeć na stronę internetową firmy, z którą związał się Marcin. Na stronie zobaczy zdjęcia członków zarządu. Wśród nich natychmiast dostrzeże Elżbietę Domańską, nową szefową męża.

Prawda o pani prezes wyjdzie na jaw w 1936 odcinku "M jak miłość"

W 1932 odcinku „M jak miłość” Kama zamarze, gdy zobaczy, że Domańska jest atrakcyjną, zadbaną i pewną siebie kobietą. W jednej chwili zrozumie, że Marcin i Jakub celowo ją uspokajali. Detektywi przekonywali ją, że pani prezes to starsza, niepozorna i zupełnie niegroźna kobieta. Rzeczywistość okaże się zupełnie inna.

Jakby tego było mało, jeszcze tego samego dnia Domańska osobiście zjawi się w salonie fryzjerskim Kamy. Żona Marcina będzie mogła na własne oczy przekonać się, że szefowa jej męża robi ogromne wrażenie. Pewna siebie bizneswoman tylko utwierdzi Kamę w przekonaniu, że została oszukana.

Później Kama nie przemilczy tego, czego się dowiedziała. W 1932 odcinku „M jak miłość” otwarcie zarzuci Marcinowi, że okłamał ją w sprawie swojej szefowej. Powie wprost, że wie już, iż Elżbieta Domańska nie jest żadną „staruszką”, a atrakcyjną kobietą, która wyraźnie interesuje się jej mężem.

Aleksandra uruchomi lawinę wydarzeń

Choć Aleksandra nie będzie miała złych intencji, to właśnie dzięki niej Kama pozna prawdę. Z pozoru niewinna rozmowa z teściową uruchomi lawinę zdarzeń, która doprowadzi do konfrontacji z Marcinem. Na szczęście cała sytuacja zostanie ostatecznie obrócona w żart. Jednak Kama już nie będzie miała wątpliwości, że Elżbieta Domańska może namieszać w jej małżeństwie.