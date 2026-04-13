M jak miłość, odcinek 1929: Wstrząsający finał spotkania Jakuba z Kasią i Mariuszem. Poleją się łzy, kiedy wyda się, kto jest ojcem jej córki - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Sceny, które rozegrają się w 1929 odcinku "M jak miłość" będą trzymały w napięciu do samego końca! To, co wydarzy się w mieszkaniu Chodakowskich, kiedy wreszcie wyjdzie na jaw, że Jakub Karski jest ojcem córki Kasi, że oszukała nie tylko jego, lecz także Mariusza, postawi pod znakiem zapytania przyszłość małżeństwa Sanockich tuż po ich ślubie. Poza tym do Jakuba dotrze, że Kasia wcale nie jest szczęśliwa z Mariuszem, że ona i Aneta (Ilona Janyst) mają wspólną tajemnicę. Nie połączy jednak faktów i nie domyśli się, że chodzi o dziecko.

Jakub, Kasia, Mariusz i Martyna spotkają się na imprezy u Chodakowskich w 1929 odcinku "M jak miłość"

Kiedy w 1929 odcinku "M jak miłość" Karski przyjdzie na imprezę mikołajkową do Chodakowskich nie będzie się spodziewał tam Kasi. Bo Olek (Maurycy Popiel) nie uprzedzi Anety, że Kuba i Martyna wpadną do nich na kolację. Z kolei Aneta zaprosi na wieczór Kasię i Mariusza z ich córeczką Zosią i szybko zda sobie sprawę, że to nie był najlepszy pomysł. Bo zanim zjawią się wszyscy goście, Kasia zaliczy wpadkę, Aneta podsłucha jej rozmowę i tak dowie się, że Zosia jest córką Jakuba, a nie Mariusza!

Jakub zapyta Kasię dlaczego płacze w 1929 odcinku "M jak miłość"

W tym momencie w 1929 odcinku "M jak miłość" do drzwi zapuka Jakub, który początkowo nie zauważy obecności Kasi, bo jego była żona zamknie się w łazience. Po chwili zapłakana Kasia wyjdzie do Karskiego, a na progu mieszkania stanie Mariusz z czapką świętego Mikołaja na głowie, prezentami i córką Zosią na rękach.

- Dlaczego płaczesz? - Jakub zwróci się do Kasi, by wyjaśniła mu, o co chodzi, ale ona nie zdoła wydobyć z siebie ani słowa.

Jakby tego było mało do gości Chodakowskich w 1929 odcinku "M jak miłość" dołączy też Martyna, która widząc płaczącą Kasię, zdenerwowanego Jakuba i głupio śmiejącego się Mariusza nie będzie wiedziała, co robić. Od ujawnienia tajemnicy Kasi będzie tylko o krok. Finał spotkania Jakuba z Kasią i Mariuszem będzie łatwy do przewidzenia, a jednak wydarzy się coś, czego nikt nie będzie podejrzewał...

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym, może stać kłamstwo. Na pewno nie spodziewa się takiego ciosu od Kasi - ujawnia Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość". - Sytuacja jest taka, że szpilki nie da się wetknąć, jest tak gęsto. Może się wydarzyć wszystko... - dodaje Magdalena Turczeniewicz.