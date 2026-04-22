M jak miłość, odcinek 1929: Mariusz wściekły po spotkaniu z Jakubem u Chodakowskich. Kasia tym razem nie odpuści - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2
W 1929 odcinku "M jak miłość" Kasia z Mariuszem zostaną zaproszeni na mikołajkowe spotkanie do Anety (Ilona Jansyt) i Olka (Maurycy Popiel). Szkoda tylko, że Chodakowscy nie porozumieją się wcześniej i równolegle zaproszą lekarkę z mężem oraz dzieckiem, jak i Karskiego z Martyną (Magdalena Turczeniewicz). Mało tego, Olek zostanie zmuszony do dłuższego dyżuru, a Aneta spróbuje wybrnąć z żenującej sytuacji.
Napięta kolacja u Chodakowskich w 1929 odcinku "M jak miłość"
Już podczas kolacji atmosferę będzie można kroić nożem. To jednak dopiero początek, ponieważ punktem kulminacyjnym wieczoru okaże się poznanie przez Anetę prawdy o sfałszowanych badaniach DNA. Chodakowska przypadkiem odkryje największy sekret Kasi. Zapowie, że wyda przyjaciółkę przed Jakubem i Sanockim, a lekarka wpadnie w płacz. Spotkanie zakończy się napiętą atmosferą, a Mariusz wybuchnie po wyjściu z mieszkania lekarzy.
Wybuch Mariusza po wizycie u Anety i Olka. Kasia szybko go zgasi
- O co chodzi? Co tam się do cholery stało? - zapyta zdenerwowany Mariusz po wyjściu na zewnątrz. Nikt przecież nie zdoła nie zauważyć łez Kasi.
- Nic, pokłóciłam się z Anetą, nie chcę o tym rozmawiać - rzuci Kasia.
- Chodzi o tego gnojka, o Jakuba? To on cię wyprowadził z równowagi? Ten facet nie może się od ciebie odczepić. Cały czas krąży wokół nas, wokół naszego życia! Nie jesteś już jego żoną i to nie jest jego rodzina, a on tylko jątrzy, cały czas jątrzy - nakręci się wściekły architekt. - Kasia co się dzieje? - zapyta coraz mocniej zdziwiony całą sytuacją Mariusz.
- Zostaw mnie, niczego nie rozumiesz. Otwórz ten samochód! - burknie lekarka, która wie doskonale, że Aneta mówi poważnie i jej wielki sekret wkrótce wyjdzie na jaw.