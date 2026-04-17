M jak miłość, odcinek 1926: Piękny ślub Eweliny i Michała, ale przez nią wesele zamieni się w katastrofę - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-04-17 11:40

Sezon na śluby w "M jak miłość" rozkręca się na dobre! W poniedziałek, 20 kwietnia, w 1926 odcinku serialu ślub weźmie kolejna para. Tym razem przed ołtarzem staną Ewelina (Anna Jarosik) i Michał Winiar (Tomasz Rożniatowski), czyli przyjaciele Mateusza Mostowiaka (Rafał Kowalski). O ile sam ślub Eweliny i Michała w kościele przebiegnie bez zakłóceń, to już na weselu nie obędzie się bez katastrofy. Jedna z zaproszonych osób w 1926 odcinku "M jak miłość" zniszczy tort i uzna, że przez to całe wesele starszego brata Janka (Jakub Sirko) i jego ukochanej skończy się tragedią. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

Uśmiechnięta Ewelina w eleganckiej, białej sukni ślubnej z jednym odkrytym ramieniem i w długich białych rękawiczkach, trzymająca kieliszek szampana, opiera się o ramię Michała, ubranego w mundur wojskowy, z licznymi odznaczeniami. Scena ze ślubu Michała i Eweliny z serialu M jak miłość. Więcej informacji o serialu znajdziesz na stronie Super Seriale.
M jak miłość odc. 1926. Michał Winiar (Tomasz Rożniatowski), Ewelina (Anna Jarosik)
Galeria zdjęć 24

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Eweliny i Michała w 1926 odcinku "M jak miłość" nastąpi dokładnie tydzień po "cudownym" ślubie Kasi (Paulina Lasota) i Mariusza (Mateusz Mosiewicz). Jednak w przypadku tej pierwszej pary nie ma mowy o małżeństwie w cieniu kłamstwa, pod przymusem i w strachu przed nieobliczalnym panem młodym.

Weteran misji wosjkowej w Afganistanie, żołnierz-bohater, który stracił rękę po wybuchu miny pułapki, wreszcie znalazł upragnione szczęście i nikt mu nie przeszkodzi w poślubieniu Eweliny! W końcu dla niego ukochana Winiara uciekła ze swojego poprzedniego ślubu. Ewelina posłuchała jednak głosu swojego serca, wybrała miłość do Michała, którego nie przestała kochać nawet po tragicznych wydarzeniach, które ich rozdzieliły. 

Patriotyczny ślub Eweliny i Michała w 1926 odcinku "M jak miłość"! 

Jak przebiegnie ślub Eweliny i Michała w 1926 odcinku "M jak miłość"? Będzie tradycyjnie, romantycznie i do tego patriotycznie, bo na ślubie w kościele nie zabraknie żołnierzy, którzy po złożeniu przysięgi małżeńskiej przez nowożeńców na komendę oficera najwyższego rangą nad parą młodą stworzą szpaler z szabel. Wśród zaproszonych gości będzie oczywiście brat Michała, Janek z paczką przyjaciół z uczelni. 

Nowa dziewczyna Mateusza na ślubie przyjaciół w 1926 odcinku "M jak miłość"

Młody Winiar posunie się do podstępu, aby Mateusz wreszcie znalazł sobie dziewczynę i związał się z Bogną (Sherazade Wolff). To właśnie Janek zaprosi zakochaną w Mostowiaku Bognę na ślub i wesele jako osobę towarzyszącą przyjaciela. Dopiero przed kościołem Mateusz odkryje, że czeka już na niego Bogna – za sprawą Janka, który po cichu dopisał dziewczynę do listy weselnych gości, właśnie jako parę dla Mostowiaka. 

- Po cholerę wtrącasz się w nie swoje sprawy?! - oburzy się Mateusz. 

- Dla twojego dobra… Klin klinem, stary! Chcesz do końca życia wzdychać do dziewczyny, która już ma chłopaka?

To ona zniszczy wesele Eweliny i Michała w 1926 odcinku "M jak miłość"?

W finale 1926 odcinka "M jak miłość" na weselu Eweliny i Michała pojawią się jednak nieprzewidziane kłopoty. Najpierw Matylda (Klementyna Lamort) niechcący zniszczy weselny tort Eweliny i Michała, który dostaną w prezencie. Ucieknie z przyjęcia weselnego, zalewając się łzami.

A potem Majka (Matylda Giegżno), która na ślubie i weselu będzie z Tomkiem (Chris Cugowski), porwie Mateusza na parkiet. Nie przyjmie odmowy, mimo że Mostowiak nie będzie chciał tańczyć. W końcu do akcji ruszy Tomek, który będzie miał dosyć tego, że Mateusz cały czas kręci się koło Majki. 

- Odwal się od mojej dziewczyny albo inaczej sobie porozmawiamy! - zagrozi Mostowiakowi. 



Galeria zdjęć 24
Polska na ucho
Życie jest zmianą
Polska na ucho
Mediateka.pl