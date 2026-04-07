M jak miłość, odcinek 1924: Marcin dla Kamy odejdzie z agencji. Jakub straci wspólnika! - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-07 21:40

W 1924 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) dla Kamy (Michalina Sosna) przestanie być detektywem! Zrezygnuje z pracy, która jest jego największą pasją, bo nie wyobraża sobie życia bez żony. Ostatni dzień Marcina w agencji detektywistycznej będzie zarazem pożegnaniem z Jakubem Karskim (Krzysztof Kwiatkowski), który straci wspólnika, ale na szczęście nie przyjaciela. Tylko czy Marcin w 1924 odcinku "M jak miłość" będzie potrafił być szczęśliwy? Gdzie znajdzie nową pracę? Sprawdź, co się wydarzy.

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Odejście Marcina z agencji, którą założył z Jakubem, nastąpi w 1924 odcinku "M jak miłość" i dla obydwu detektywów będzie trudnym przeżyciem. Trudniejszym niż Chodakowski przypuszczał. Bo ta praca to dla Marcina coś więcej. Spełniał się jako detektyw, uwielbia bowiem adrenalinę i nie jest stworzony do siedzenia za biurkiem w jakiś firmie czy korporacji. Nawet jak kilka lat temu prowadził własny biznes, firmę budowlaną, strasznie męczył się w roli przedsiębiorcy. 

Co będzie z Jakubem po odejściu Marcina z agencji w 1924 odcinku "M jak miłość"?

Pożegnanie Marcina w 1924 odcinku "M jak miłość" to też spore wyzwanie dla Jakuba, który będzie musiał teraz rozważyć, czy poradzi sobie z prowadzeniem agencji detektywistycznej w pojedynkę. A może zamknie biuro bez wspólnika!

- Nie wyobrażam sobie pracy bez ciebie - przyzna Karski, widząc jak zgaszony i przybity będzie Chodakowski. 

- A ja sobie nie wyobrażam życia bez Kamy - odpowie Marcin, który tylko ze względu na ukochaną zrezygnuje z bycia detektywem. 

Gdzie Marcin znajdzie nową pracę po odejściu z agencji w 1924 odcinku "M jak miłość"?

W 1924 odcinku "M jak miłość" Marcin zostawi Jakuba samego w ich wspólnej agencji. Nie pozostanie jednak bezrobotny, bo zatrudni się jako ekspert do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego w dużej firmie. Co oznacza, że teraz Marcin będzie pracował za biurkiem, czyli będzie robił coś, czego dotąd nienawidził. 

W "Kulisach serialu M jak miłość" Mikołaj Roznerski sugeruje, że Marcin po spełnieniu żądania Kamy i zmiany pracy na "bezpieczniejszą", może w pewnym momencie uznać, że popełnił duży błąd, że nie powinien ulegać naciskom żony i robić to, w czym się spełnia i co daje mu szczęście. 

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina? 

- Marcin rozumie, co jest grane. Ich małżeństwo wisi na włosku już, że Kama jest nieustępliwa, że może się wydarzyć tak, że się po prostu rozejdą. Może faktycznie czas coś zmienić i czas coś zrobić dla kogoś, tylko i wyłącznie dla kogoś. Tylko czy Marcin będzie potrafił być szczęśliwy? - po tych słowach Mikołaja Roznerskiego można przypuszczać, że problemy Marcina i Kamy w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" wcale się nie skończą. 

