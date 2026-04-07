M jak miłość, odcinek 1924: Marcin dla Kamy odejdzie z agencji. Jakub straci wspólnika! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Odejście Marcina z agencji, którą założył z Jakubem, nastąpi w 1924 odcinku "M jak miłość" i dla obydwu detektywów będzie trudnym przeżyciem. Trudniejszym niż Chodakowski przypuszczał. Bo ta praca to dla Marcina coś więcej. Spełniał się jako detektyw, uwielbia bowiem adrenalinę i nie jest stworzony do siedzenia za biurkiem w jakiś firmie czy korporacji. Nawet jak kilka lat temu prowadził własny biznes, firmę budowlaną, strasznie męczył się w roli przedsiębiorcy.

Co będzie z Jakubem po odejściu Marcina z agencji w 1924 odcinku "M jak miłość"?

Pożegnanie Marcina w 1924 odcinku "M jak miłość" to też spore wyzwanie dla Jakuba, który będzie musiał teraz rozważyć, czy poradzi sobie z prowadzeniem agencji detektywistycznej w pojedynkę. A może zamknie biuro bez wspólnika!

- Nie wyobrażam sobie pracy bez ciebie - przyzna Karski, widząc jak zgaszony i przybity będzie Chodakowski.

- A ja sobie nie wyobrażam życia bez Kamy - odpowie Marcin, który tylko ze względu na ukochaną zrezygnuje z bycia detektywem.

Gdzie Marcin znajdzie nową pracę po odejściu z agencji w 1924 odcinku "M jak miłość"?

W 1924 odcinku "M jak miłość" Marcin zostawi Jakuba samego w ich wspólnej agencji. Nie pozostanie jednak bezrobotny, bo zatrudni się jako ekspert do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego w dużej firmie. Co oznacza, że teraz Marcin będzie pracował za biurkiem, czyli będzie robił coś, czego dotąd nienawidził.

W "Kulisach serialu M jak miłość" Mikołaj Roznerski sugeruje, że Marcin po spełnieniu żądania Kamy i zmiany pracy na "bezpieczniejszą", może w pewnym momencie uznać, że popełnił duży błąd, że nie powinien ulegać naciskom żony i robić to, w czym się spełnia i co daje mu szczęście.

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina?

- Marcin rozumie, co jest grane. Ich małżeństwo wisi na włosku już, że Kama jest nieustępliwa, że może się wydarzyć tak, że się po prostu rozejdą. Może faktycznie czas coś zmienić i czas coś zrobić dla kogoś, tylko i wyłącznie dla kogoś. Tylko czy Marcin będzie potrafił być szczęśliwy? - po tych słowach Mikołaja Roznerskiego można przypuszczać, że problemy Marcina i Kamy w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" wcale się nie skończą.

