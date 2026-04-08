M jak miłość, odcinek 1924: Kłótnia Anety i Olka przed ślubem Kasi. Wytnie jej niezły numer - WIDEO

Agnieszka Pyź
2026-04-08 7:30

W 1924 odcinku "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel) pokłócą się przed ślubem Kasi (Paulina Lasota), choć to od nich będzie zależało, czy ceremonia w ogóle dojdzie do skutku! Chodakowscy wezmą na siebie rozwiązanie problemu z restauracją na skromne wesele Kasi i Mariusza (Mateusz Mosiewicz), a nawet załatwienie tortu w ekspresowym tempie. I to właśnie z powodu tortu zaczną się kłócić, bo Olkowi w 1924 odcinku "M jak miłość" zechce się nagle pożartować z Anety i wytnie jej taki numer. Zobacz WIDEO z tej sceny.

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Aktorzy Ilona Janyst jako Aneta i Maurycy Popiel jako Olek z serialu "M jak miłość" podczas kłótni o tort weselny. Aneta gestykuluje, Olek patrzy z powagą. Więcej o ich perypetiach na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nikogo nie dziwi, że w "M jak miłość" nawet z pozoru błaha kłótnia w wykonaniu Anety i Olka przebiega zwykle tak burzliwe, że małżonkowie nie gryzą się w język. Jakby nie mogli już ze sobą wytrzymać i czekali na odpowiedni moment, żeby się rozstać. Ale prawda jest taka, że burzliwe małżeństwo Chodakowskich oparte jest nie tylko na bezgranicznej miłości, ale i rządach twardej ręki, które prowadzi Aneta. Nic dziwnego, że Olek się jej boi i zwykle uważa, by nie wyprowadzić żony z równowagi. 

Tak Aneta i Olek w 1924 odcinku "M jak miłość" będą ratowali ślub Kasi i Mariusza

Cierpliwość Anety zostanie jednak wystawiona na próbę przed ślubem Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" z kilku powodów. Po pierwsze jako świadkowa przyjaciółki będzie musiała ratować ślub przed katastrofą, kiedy Sanocki zaliczy wpadkę w kwiatami, restauracja, gdzie zarezerwują przyjęcie weselne zacznie stwarzać problemy i jeszcze zabraknie tortu weselnego!

Żart Olka z Anety w 1924 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do gwałtownej kłótni 

Olek pomoże Anecie ogarnąć wszystkiego i właśnie wtedy w 1924 odcinku "M jak miłość" wpadnie na pomysł, jak zażartować z żony. Wybierze jednak wyjątkowo kiepski moment na robienie sobie z niej żartów! Kiedy na oczach Anety upuści pudełko z tortem, ona aż zblednie. A potem przystąpi do ataku na żartownisia! Od słowa do słowa między Chodakowskimi wywiąże się kłótnia. Na tyle gwałtowna, że ślub Kasi nagle zejdzie na dalszy plan. 

M jak miłość. Kłótnia Anety i Olka przed ślubem Kasi

- Olek pogięło cię?! Ile ty masz lat?

- Może trochę więcej zaufania do męża, a nie ty tylko gadasz i gadasz...

- Gadam i gadam, bo mnie nigdy nie słuchasz. Ciągle jeździsz na jakieś konferencje albo siedzisz w pracy! I cały domowy bajzel zwalasz na mnie!

- Chyba dobrze, że pracuję. A wiadomo, że przez to czasem mi coś wypadnie z głowy. Jakieś mniej istotne sprawy...

- Skarbeńku, kochanie, nie tylko ty jeden na świecie pracujesz! Tak się składa, że ja też pracuję i o tym też zapominasz!

- Czemu ty mnie zawsze atakujesz?

- A co? Zabolało biedne męskie ego? O jejku jaki jestem biedny!

- Wiesz co, rano kłamałem. Naprawdę jakbym miał do wyboru pracę i ciebie, to bym wybrał pracę!

- Ja bym też wybrała pracę...

