M jak miłość, odcinek 1923: Kryzys u Marcina i Kamy wkroczy w kolejną fazę. Pokaże się pobity i wkurzy żonę - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-07 9:20

Marcin (Mikołaj Roznerski) w 1923 odcinku "M jak miłość" pogorszy i tak napięty kryzys z Kamą (Michalina Sosna). Kiedy Chodakowski dowie się, że żona ma egzamin w Warszawie, zaproponuje jej wyniesienie się z mieszkania, by mogła swobodnie czuć się w domu. Mało tego, z kwiatami w ręce przyjdzie pod punkt egzaminacyjny i przywita ukochaną. W 1923 odcinku "M jak miłość", kiedy tylko Kama spojrzy na Marcina i zauważy na jego twarzy ślady pobicia, nie wytrzyma i wpadnie we wściekłość.

Mikołaj Roznerski jako Marcin z bukietem kwiatów i Michalina Sosna jako Kama z okularami przeciwsłonecznymi w ręku, oboje w szarych płaszczach, na tle szarego budynku ze szklanymi drzwiami i schodami, podczas konfrontacji.

i

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1923 odcinku "M jak miłość" Marcin zrobi wszystko, by odzyskać Kamę. Ślązaczka przyjedzie do Warszawy na egzamin, ale nie będzie planowała wybaczyć mężowi. Dopóki nie zrezygnuje z niebezpiecznej pracy detektywa, ona nie chce z nim być. Póki co detektyw nie podjął żadnej decyzji, ale postara się spotkać z Kamą i zwrócić jej uwagę.

Wizyta Kamy w Warszawie w 1923 odcinku "M jak miłość" 

Chodakowski będzie czekał przed budynkiem, gdzie odbędzie się egzamin Kamy. Z kwiatami w rękach i z okularami na nosie poczeka na ukochaną, by jej pogratulować. Słusznie będzie pewny, że żona zda egzamin fryzjerski i wkrótce będzie mogła pracować w salonie. I faktycznie, Kama zda, ale jej radość szybko pryśnie. Kiedy detektyw podejdzie od razu uwagę zwrócą jego ciemne okulary i duży siniak wokół oka.

- Co ci się stało? - zapyta przerażona Kama. W tym momencie zrozumie, że u męża nic się nie zmienia. Nadal przesadza z pracą, nie rzucił zawodu i dodatkowo szwenda się po dziwnych miejscach.

Marcin okłamie Kamę, ale ona domyśli się prawdy 

Początkowo Chodakowski spróbuje wybrnąć z sytuacji i opowie żonie, że Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) przesadził na treningu i dlatego ma siniaka. Kama oczywiście nie uwierzy w te tłumaczenia. Odejdzie, wróci do domu i odwoła spotkanie z Anetą (Ilona Janyst). Przekaże przyjaciółce, że to już koniec. Marcin się nie zmieni, nie rzuci pracy i wybiera zawód detektywa. Kama nie wpuści męża do mieszkania, mimo iż ten zjawi się pod drzwiami z wizytą. Potem napisze mu jedynie smsa, że nie ma to dalej sensu i chce rozwodu...

