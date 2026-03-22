M jak miłość, odcinek 1922: Mateusz w sidłach pięknej nieznajomej! Bogna nie powiedziała mu wszystkiego

Bohaterski czyn i jego konsekwencje

Wszystko zaczęło się od dramatycznych wydarzeń z odcinka 1911. Podczas wyjazdu nad rzekę Mateusz (Rafał Kowalski) wykazał się ogromną odwagą – bez wahania rzucił się na ratunek tonącemu Igorowi (Maksymilian Obst). Dzięki jego szybkiej reakcji i umiejętnościom chłopak przeżył, a sam Mateusz został doceniony przez władze Wojskowej Akademii Technicznej.

To jednak nie był koniec tej historii. Wydarzenie, które przyniosło mu uznanie i szacunek, otworzyło też drzwi do zupełnie nowej relacji. Już wtedy pojawiła się Bogna (Sherazade Wolff) – siostra uratowanego chłopaka – która w przypływie emocji rzuciła się Mateuszowi na szyję. Ten moment nie umknął uwadze Majki (Matylda Giegżno), wzbudzając w niej wyraźną zazdrość.

Bogna nie zamierza odpuścić!

W odcinku 1922 Bogna ponownie pojawi się w życiu Mateusza – tym razem na uczelni. Jej obecność nie będzie jednak przypadkowa. Dziewczyna wyraźnie daje do zrozumienia, że nie zapomniała o swoim wybawcy i chce być częścią jego życia. Z pozoru niewinne spotkanie szybko nabierze intensywności. Bogna okaże się bezpośrednia, odważna i zdeterminowana. Jej zachowanie może sugerować, że to coś więcej niż tylko wdzięczność – a Mateusz znajdzie się w sytuacji, której zupełnie się nie spodziewał. Czy dziewczyna naprawdę kieruje się tylko uczuciami? A może za jej nagłym pojawieniem się kryje się coś więcej? Jedno jest pewne – Mateusz nie pozostanie wobec niej obojętny, a ich relacja może skomplikować się szybciej, niż ktokolwiek przypuszcza.

Czy Mateusz wpadnie w emocjonalną pułapkę?

Nowa znajomość może mieć poważne konsekwencje. Mateusz, który do tej pory skupiał się na nauce, swojej przyszłości i związku z Majką nagle zostaje wciągnięty w relację pełną emocji i niedopowiedzeń. Ten wątek stanie się jednym z najbardziej intrygujących w całym odcinku.

Kiedy oglądać odcinek 1922 „M jak miłość”?

Odcinek 1922 serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 31 marca 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2. Dla tych, którzy nie będą mogli obejrzeć go w telewizji, odcinek będzie dostępny również online na platformie TVP VOD.

M jak miłość ZWIASTUN. Nowa dziewczyna w życiu Mateusza! Ewelina ucieknie ze ślubu