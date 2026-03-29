M jak miłość, odcinek 1921: Przemęczenie Marysi! Tylko Agnes powie, jak w nocy wykończył ją Artur - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1921 odcinku "M jak miłość" Agnes rankiem przejmie opiekę nad małym Antosiem (Mark Myronenko), gdy Marysia jeszcze będzie spać. Rotke nie będzie chciała budzić Rogowskiej, dlatego sama zajmie się synkiem Pawła (Rafał Mroczek), za co macocha będzie jej dozgonnie wdzięczna, gdy w końcu się obudzi i zejdzie na dół.

Tyle tylko, że wówczas w 1921 odcinku "M jak miłość" jeszcze wciąż będzie nie do życia, gdyż będzie straszliwie zmęczona i niewyspana po nocy, którą zakłócił jej Artur. Marysia zwierzy się jego córce, czym w pierwszej chwili nieco ją zaskoczy.

- Zaspałam. Cześć. Dziękuję ci, że się nim zajęłaś - podziękuje jej Marysia, po czym zwróci się do Antka, a potem znów do Agnes - Zrobię sobie kawę, a potem się z tobą pobawię, co? Ojej, jestem tak zmęczona. Artur wrócił późno. Obudził mnie, a potem nie mogłam zasnąć.

- A to jakieś wyzwanie do pacjenta? - zainteresuje się jego córka.

Zmęczona Marysia już nie wytrzyma w 1921 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1921 odcinku "M jak miłość" okaże się, że Artur oczywiście nie był nigdzie indziej, jak u Joanny (Dominika Sakowicz). I choć naiwna Marysia zacznie tłumaczyć męża, to dla jego córki wyda się to szczególnie dziwne. Tym bardziej, że ostatnio będą oni nierozłączni!

- Nie, u Joanny w domu była awaria. No jak to w niedzielę nie mogła wezwać hydraulika - wyjaśni Rogowska.

- Aha i wezwała internistę - skwituje Rotke.

W tym momencie w 1921 odcinku "M jak miłość" Marysi aż wypadnie z rąk puszka z kawą. Wtedy Agnes natychmiast do niej podbiegnie i zaoferuje, że sama zrobi jej kawę, aby ona mogła jeszcze chwilę sobie odpocząć, na co Rogowska oczywiście przystanie.

- Marysiu, usiądź. Obudź się, a ja zrobię ci kawę, dobra? - zaproponuje jej pasierbica, na co jej macocha posłusznie się zgodzi.

Agnes pomoże Rogowskiej w 1921 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że słowa Agnes w 1921 odcinku "M jak miłość" dadzą jej do myślenia. Zwłaszcza, że cała ta sytuacja faktycznie będzie dziwnie wyglądać. I wówczas Marysia już naprawdę nie wytrzyma, gdyż nie dość, że będzie przemęczona opieką nad Antkiem, to jeszcze Artur dołoży jej zmartwień. A co gorsza, niestety słusznych...

Ale i w tej materii w 1921 odcinku "M jak miłość" Rotke jej pomoże, gdy weźmie Dobrzańską na poważną rozmowę o Rogowskim i skutecznie wybije jej romans z jej ojcem z głowy! A następnie jeszcze skontaktuje się z Pawłem, aby i w tym aspekcie nieco odciążyć już ledwo żywą Rogowską!

14