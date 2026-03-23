M jak miłość, odcinek 1919: Kama po odejściu od Marcina ukryje się u Anety. Nie znajdzie jej tam - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1919 odcinku "M jak miłość" Kama rozstanie się z Marcinem. Od jakiegoś czasu w ich małżeństwie nie dzieje się dobrze, a wszystko za sprawą niebezpiecznej pracy Chodakowskiego. Ślązaczka nie chce żyć w pełnym napięciu, bojąc się wyjść na ulicę. Mimo iż wiedziała, jaką pracę wykonuje mąż, teraz żąda rezygnacji z zawodu. Marcin nie chce wykonać takiego kroku, bo kocha swoje zajęcie.

Rozstanie Kamy i Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość"

W 1919 odcinku "M jak miłość" Kama zostawi po sobie tylko list. Napisze do Marcina i odejdzie. Zdezorientowany Chodakowski zastanie puste mieszkanie, a ból po przeczytaniu słów od żony, będzie nie do opisania.

Kochanie, chyba dobrze się stało, że musiałeś wyjść, bo nie miałabym odwagi, żeby odejść. Marcin, chyba jeszcze nigdy tak bardzo cię nie kochałam jak dzisiaj... Jesteś moim wszystkim. Bez ciebie mnie nie ma. I właśnie dlatego odchodzę, bo nie dam rady dłużej tak bardzo się o ciebie bać... Boję się o ciebie straszliwie... Błagam, spróbuj mnie zrozumieć, ale nie wrócę do domu, dopóki nie zmienisz zdania w sprawie swojej pracy. Kocham cię. Kama.

Kama zamieszka z Anetą i Olkiem w 1919 odcinku "M jak miłość"?

Zapłakana Kama zapuka do drzwi Anety. Bez uprzedzenia pojawi się pod mieszkaniem Chodakowskich i poprosi o nocleg. Lekarka zobaczy przyjaciółkę w kiepskim stanie.

- Czy mogę zostać u was dzisiaj na noc? Jutro sobie coś znajdę - zapyta Ślązaczka.

Aneta oczywiście zaopiekuje się koleżanką, zapraszając ją do siebie. To jednak nie rozwiąże problemów małżeńskich u Chodakowskich. Czy Marcin zmieni zdanie i rzuci swoją pracę? To wyjdzie na jaw niebawem.