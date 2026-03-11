M jak miłość, odcinek 1916: Majka przejrzy na oczy, kiedy Tomek zrobi się zazdrosny o Mateusza! Rozstaną się? - ZDJĘCIA

2026-03-11

W 1916 odcinku "M jak miłość" Tomek (Chris Cugowski) nie będzie mógł patrzeć jak blisko są ze sobą Majka (Matylda Giegżno) i Mateusz (Rafał Kowalski). Od dawna wie o tym, że Mostowiak jest zakochany w jego dziewczynie, ale pewny siebie Kubicki uważa, że ktoś taki jak on nie odbierze mu Majki. Nic bardziej mylnego, bo tych dwoje łączy coraz bliższa przyjaźń... Widząc ich razem Tomek urządzi Majce scenę zazdrości. Choć sam ją zdradza. Nie tylko z Justyną, która jest z nim w ciąży, ale także z inną dziewczyną. Ale wreszcie Majka przejrzy na oczy!

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Związek Majki i Tomka w 1916 odcinku "M jak miłość" zawiśnie na włosku! Nie tylko z powodu jej przyjaźni z Mateuszem, ale przede wszystkim z powodu kolejnej zdrady Kubickiego. Bo przyjaciółka Majki wypatrzy Tomka na randce z inną dziewczyną. 

Nie dość, że chłopak Majki będzie miał dziecko ze Justyną, która zaszła z nim w ciążę, kiedy mieli sekretny romans, to teraz ojciec Justyny, bardzo bogaty właściciel kurzej fermy pod Warszawą będzie chciał go namówić na ślub z ciężarną! Oferując w zamian duże pieniądze - dom, samochód i pracę za gigantyczną pensję! Dla Tomka, który nie kocha ani Majki ani Justyny oferta od milionera będzie bardzo kusząca. Ale musiałby się ożenić, zrezygnować z wojska, bo bogacz nie chce żołnierza za zięcia! 

Tomek wystawi Majkę w 1916 odcinku "M jak miłość"

W 1916 odcinku "M jak miłość" zakłamany, niewierny Tomek wciąż będzie igrał z uczuciami Majki, którą wystawi, kiedy będzie tego najbardziej potrzebowała. Sytuację wykorzysta Mateusz, który chętnie pomoże Majce rozwiązać problemy jej matki. Nadejdzie jednak moment, w którym zaślepiona miłością Majka wreszcie przejrzy na oczy. 

Czułe zbliżenie Mateusza i Majki w 1916 odcinku "M jak miłość". Tomek się wścieknie! 

A stanie się to po imprezie w bistro, na której w 1916 odcinku "M jak miłość" czule przytuli Mateusza na oczach Tomka. Oczywiście nie po to, by zrobić chłopakowi na zazdrość, lecz by podziękować Mostowiakowi za pomoc. Kubicki wścieknie się i nie zapanuje nad zazdrością. Zrobi Majce scenę o Mateusza. 

- Musiałaś się tak na niego rzucić, co? Mogłabyś chłopakowi nie robić więcej nadziei! - Tomek zarzuci Majce, że pogrywa sobie z Mateuszem.

- Mateusz mi pomógł. I to nieproszony...

- Tak, bo ma prawników w rodzinie i znajomości. Też mi wyczyn! A na pewno nie taki, żeby się przy wszystkich tak na niego rzucać!

- Serio? A kim ty się obściskiwałeś wcześniej?

- Co znowu zrobiłem? Słucham?!

- Zuza was widziała!

- Znowu cię nakręca, bo nie odpowiada jej to, że jesteśmy dalej razem! Jest zazdrosna i tyle

- Trochę dziwne jest to nasze "razem" ostatnio. Coraz dziwniejsze... Moja wyrozumiałość też ma swoją granicę. I chyba właśnie do niej dotarłam!

