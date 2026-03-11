M jak miłość, odcinek 1916: Majka przejrzy na oczy, kiedy Tomek zrobi się zazdrosny o Mateusza! Rozstaną się? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Związek Majki i Tomka w 1916 odcinku "M jak miłość" zawiśnie na włosku! Nie tylko z powodu jej przyjaźni z Mateuszem, ale przede wszystkim z powodu kolejnej zdrady Kubickiego. Bo przyjaciółka Majki wypatrzy Tomka na randce z inną dziewczyną.

Nie dość, że chłopak Majki będzie miał dziecko ze Justyną, która zaszła z nim w ciążę, kiedy mieli sekretny romans, to teraz ojciec Justyny, bardzo bogaty właściciel kurzej fermy pod Warszawą będzie chciał go namówić na ślub z ciężarną! Oferując w zamian duże pieniądze - dom, samochód i pracę za gigantyczną pensję! Dla Tomka, który nie kocha ani Majki ani Justyny oferta od milionera będzie bardzo kusząca. Ale musiałby się ożenić, zrezygnować z wojska, bo bogacz nie chce żołnierza za zięcia!

Tomek wystawi Majkę w 1916 odcinku "M jak miłość"

W 1916 odcinku "M jak miłość" zakłamany, niewierny Tomek wciąż będzie igrał z uczuciami Majki, którą wystawi, kiedy będzie tego najbardziej potrzebowała. Sytuację wykorzysta Mateusz, który chętnie pomoże Majce rozwiązać problemy jej matki. Nadejdzie jednak moment, w którym zaślepiona miłością Majka wreszcie przejrzy na oczy.

Czułe zbliżenie Mateusza i Majki w 1916 odcinku "M jak miłość". Tomek się wścieknie!

A stanie się to po imprezie w bistro, na której w 1916 odcinku "M jak miłość" czule przytuli Mateusza na oczach Tomka. Oczywiście nie po to, by zrobić chłopakowi na zazdrość, lecz by podziękować Mostowiakowi za pomoc. Kubicki wścieknie się i nie zapanuje nad zazdrością. Zrobi Majce scenę o Mateusza.

M jak miłość ZWIASTUN. Franek odrzuci pomoc Doroty. Majka zostawi niewiernego Tomka

- Musiałaś się tak na niego rzucić, co? Mogłabyś chłopakowi nie robić więcej nadziei! - Tomek zarzuci Majce, że pogrywa sobie z Mateuszem. - Mateusz mi pomógł. I to nieproszony... - Tak, bo ma prawników w rodzinie i znajomości. Też mi wyczyn! A na pewno nie taki, żeby się przy wszystkich tak na niego rzucać! - Serio? A kim ty się obściskiwałeś wcześniej? - Co znowu zrobiłem? Słucham?! - Zuza was widziała! - Znowu cię nakręca, bo nie odpowiada jej to, że jesteśmy dalej razem! Jest zazdrosna i tyle - Trochę dziwne jest to nasze "razem" ostatnio. Coraz dziwniejsze... Moja wyrozumiałość też ma swoją granicę. I chyba właśnie do niej dotarłam!

