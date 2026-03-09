M jak miłość, odcinek 1915: Kasia po porodzie przeprosi córkę za kłamstwo. Zosia nigdy nie pozna prawdziwego ojca - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1915 odcinku "M jak miłość" Kasia urodzi córeczkę. Do porodu dojdzie nagle, po szokującym telefonie od Mariusza, który obwieści, że miał wypadek i potrzebna jest operacja ręki. W trudnych chwilach Kasię wesprze Jakub. To właśnie Karski będzie przy porodzie córki, chociaż oczywiście nie ma pojęcia, że rodzi się jego pierwsze dziecko. Detektyw jest przekonany, że dziewczynka to biologiczna córka Mariusza.

Kasia po porodzie powie córce, że nie pozna prawdy

Zmęczona porodem Kasia pożegna się z Jakubem. Detektyw znów pokaże, że umie stanąć na wysokości zadania i nie zostawi byłej żony w trudnym momencie. Niejako zastąpi Mariusza, a kiedy na świecie pojawi się Zosia, Kasia będzie wyglądała jakby chciała wyznać prawdę. Kiedy były mąż stanie przy szpitalnym łóżku, nastąpi moment zawahania. Jednak lekarka znów zachowa fakty o ojcostwie dla siebie. Podziękuje Jakubowi i pozwoli mu odejść. W tym momencie wyjaśni nowonarodzonej Zosi, dlaczego tak postępuje.

- Tak będzie lepiej... - szepnie Kasia do córki, jednocześnie wyjaśniając, że takie postępowanie uważa za słuszne i lepsze na przyszłość.

Czy Jakub Karski odkryje prawdę o ojcostwie?

Jak można się domyślać, kłamstwo Kasi jeszcze trochę potrwa. Mariusz zajrzy do ukochanej do szpitala i przywita córkę. Możliwe jednak, że w którymś momencie wydarzy się coś, co da Jakubowi do myślenia. To prawdopodobnie nie koniec wątku oszustwa z ojcostwem. Możliwe, że Zosia i tak któregoś dnia pozna prawdę.